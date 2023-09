Gratta e Vinci, Turista per sempre al primo clic: non era mai successo

Gratta e Vinci, Turista per sempre alla prima occasione e solamente tre giorni dopo. Non era mai successo prima d’ora

Immaginate di comprare un Gratta e Vinci e di centrare la vincita massima. Quante volte lo avete sognato nella vostra vita? Ogni volta ovviamente che avete investito pochi euro – o un poco tanti – per cercare la fortuna con la lotteria istantanea.

C’è qualcuno che ci riesce, che sogna così tanto che alla fine centra il grande colpo. Il mondo del Gratta e Vinci così come spesso vi abbiamo raccontato è in continua evoluzione con nuovi biglietti in circolazione e anche con delle nuove possibilità di gioco. Ad esempio, il Turista per Sempre, uno degli storici tagliandi che sono in circolazione, adesso è venduto anche da Lottomatica. Ed è proprio acquistandolo in questo modo che, un fortunato vincitore, così come raccontato da Agimeg.it, ha centrato la vincita massima che viene messa in palio da questo particolare biglietto. Sì, assai particolare, e andiamo a scoprire il perché.

Gratta e Vinci, ecco la vincita

La vincita della vita è stata centrata in Campania. Tre giorni dopo che Lottomatica aveva lanciato questa nuova iniziativa. Trecentomila euro subito, poi una rendita di 6mila euro al mese per i prossimi venti anni e infine un bonus di 100mila euro. Il totale è di quasi 2milioni di euro. Una vincita davvero enorme che sì, in questo caso, cambia la vita.

In Italia però questa non è la vincita più alta della storia, anche perché il Turista per sempre ha un valore commerciale di 5euro e sappiamo bene come nel nostro Paese ci sono tagliandi che costano molto di più. Infatti in cima a questa speciale classifica c’è il Vinci in Grande, che costa 25euro, e che regala come vincita massima 6milioni di euro. Una somma che all’inizio del mese di giugno è stata centrata a Torino con un piccolo giallo poi risolto in maniera immediata. Sei milioni di euro con 25 investiti. Che colpo clamoroso che hanno piazzato in Piemonte. Noi ci accontenteremmo (forse) di meno.