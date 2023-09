Nestorovski attende Spalletti: “L’Italia non è scarsa ma…”

Si avvicina il momento per l’esordio di Spalletti sulla panchina della Nazionale. In campo con la Macedonia del Nord, squadra avversaria dell’Italia, ci sarà anche Nestorovski.

Ilija Nestorovski, attaccante della Macedonia del Nord e dell’Ascoli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay, per parlare della rinnovata sfida contro l’Italia (stavolta con Spalletti in panchina), dopo la clamorosa vittoria della sua Nazionale che condannò gli azzurri all’esclusione dal Mondiale in Qatar.

Il macedone ha esordito parlando di Samardzic, suo vecchio compagno all’Udinese “Lazar Samardzic è come un figlio. Si vedeva subito che toccava la palla in modo diverso: è un grande giocatore. Lo vedo carico. Secondo me lo aspetta una grande carriera. Ci siamo sentiti, sta giocando carico. Non si avverte alcun tipo di delusione per quello che è successo. Vuole dimostrare ancora di più di essere un gran giocatore”.

“La partita contro l’Italia l’abbiamo preparata come le altre“, ha continuato l’attaccante macedone. “Incontriamo una grande squadra ma siamo concentrati su noi stessi e sul preparare al meglio la sfida, magari provando di nuovo a vincere… Secondo me Spalletti si porta dietro il suo lavoro, il 4-3-3 visto col Napoli. Giocherà così, penso. I giocatori saranno motivati, so cosa si dice nel ritiro da loro. Hanno perso contro di noi, e quindi credono che non abbiano giocato il Mondiale per colpa nostra. Ma noi siamo pronti, speriamo vada bene per noi”.

Nestorovski analizza Spalletti: “Farà giocare chi conosce meglio“

“Con la Macedonia possiamo giocarcela contro tutti. L’unica con cui penso che non possiamo giocare è l’Inghilterra“, ha continuato l’intervistato. “Contro l’Ucraina possiamo farcela, è tutto aperto. Ma adesso siamo concentrati con l’Italia e speriamo di fare tre punti. Dopo c’è Malta ma non c’è niente per scontato. Vogliamo aprire questo girone e giocarlo sino alla fine”.

“Non si può dire che l’Italia sia scarsa“, ha detto poi Ilija Nestorovski. “Sono tutti giocatori forti che giocano in grandi squadre. Avete vinto l’Europeo, non siete stati qualificati al Mondiali per colpa nostra ma siete una squadra forte. Nello spareggio del Mondiale io ero infortunato, ma ho sentito i miei compagni ed erano felicissimi. Sapevano che mancava un’altra partita e non avevano fatto niente. Dopo c’era il Portogallo. Avevamo partite difficili…”

“Non so se giocherà Raspadori centravanti. E non so cosa voglia Spalletti e come stiano gli altri attaccanti. Spalletti conosce la Serie A, non solo Raspadori. Farà giocare i giocatori che conoscono meglio le sue idee, probabilmente. Ma in Italia ci sono grandi attaccanti. Vedo che criticano tante Immobile. Non è facile giocare in Nazionale, non è come il club. Non hai gli stessi automatismi, è difficile capire tutto in cinque giorni“.