Il nuovo Gratta e vinci online parte col botto: maxi sorpresa sullo schermo

Il Gratta e vinci sbarca online e subito la fortuna bacia un nuovo Gastone: ricco grazie al suo smartphone.

Nella sua versione cartacea ha appassionato, nel giro di pochissimo tempo, migliaia e migliaia di aspiranti vincitori. Vuoi per la sua grafica accattivante, vuoi per i ghiottosissimi premi che mette in palio, da quando è in commercio è sempre stato uno dei Gratta e vinci più amati in assoluto.

Stiamo parlando del Turista per sempre, un grattino facile e intuitivo che fa venire l’acqua alla gola già solo con il disegno impresso sulla sua “facciata” principale. Un trolley, una sdraio, delle infradito e un mare cristallino fanno da contorno al gioco in sé, illustrando quali vacanze da sogno ci si potrà permettere nel caso in cui si vinca con quel biglietto. Tantissime persone, negli anni, hanno avuto la fortuna di assaporare questa ebbrezza. E alla lunga lista di fortunelli si è aggiunto, nelle scorse ore, un altro nominativo. L’ennesimo.

Il Gastone di turno, però, ed è bene precisarlo, non ha vinto “in carne e ossa”. Non si è recato dal suo tabaccaio di fiducia, o in ricevitoria, per acquistare un biglietto fra tanti. Non c’è stata l’indecisione del tagliando sul quale optare, così come non c’è stata neppure l’emozione derivante dal gesto di grattare i simboli e scoprire cosa si nasconda sotto di essi. Il brivido, in ogni caso, non è mancato.

Gratta e vinci, questo Gastone ha sbancato online: premio a 6 zeri

La vincita, stavolta, è arrivata con la versione online del Gratta e vinci New Turista per sempre, che ha debuttato la scorsa settimana, come vi avevamo raccontato qui, ma che ha già registrato un successo considerevole. Merito, per l’appunto, della fama della versione cartacea, esistente da molto più tempo.

Il vincitore, che secondo Agimeg sarebbe un utente di GBO Italy, ha virtualmente grattato il suo tagliando della nota serie attraverso lo schermo del suo smartphone. Ha scoperto, nel giro di pochi minuti, che la dea bendata aveva deciso di assisterlo e di baciarlo. Con quel biglietto si è aggiudicato, udite udite, la cifra stratosferica di 1,9 milioni di euro. Che, nel caso del grattino in questione, saranno corrisposti in più tranche.

Riceverà 300mila euro subito, 6mila al mese per 20 anni e una buonuscita, se così la possiamo definire, pari a 100mila euro. Somme più che sufficienti, in effetti, per regalarsi una vita da turista in giro per il mondo e gustarsi, stavolta di persona, la magica atmosfera vacanziera egregiamente rappresentata nell’immagine che da sempre simboleggia questo Gratta e vinci.