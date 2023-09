Giorgia Rossi, stupore su Instagram: meglio di una top model

Giorgia Rossi ha sorpreso tutti con un carosello di foto da urlo: la conduttrice di Dazn ha sfoggiato una classe ed una sensualità uniche, meglio di una top model.

Giornalista e conduttrice molto apprezzata, Giorgia Rossi riesce sempre ad incantare il suo pubblico affermandosi come una vera e proprio icona di fascino. Seguitissima su Instagram, dove si mostra ai fan nel suo lavoro ma anche nella sua quotidianità, di recente ha lasciato tutti a bocca aperta con una carrellata di scatti semplicemente mozzafiato.

Gli appassionati di calcio hanno imparato a conoscerla e amarla. Giorgia Rossi è una delle conduttrici sportive più seguite e apprezzate in assoluto, salita alla ribalta sulle reti Mediaset ed entrata in poco tempo nei cuori dei suoi telespettatori. Dopo aver preso parte a Tiki Taka in qualità di inviata, è stata scelta per Studio Sport. La giornalista, successivamente, si è dedicata alla presentazione di Pressing riscuotendo un grandissimo successo.

Due anni fa la Rossi ha deciso di lasciare Mediaset per lanciarsi in una nuova avventura con Dazn. Non ci ha messo molto tempo prima di diventare uno dei volti preferiti dal pubblico, che ha saputo stregare con una professionalità ed una classe davvero invidiabili. La notorietà raggiunta l’ha portata a guadagnarsi un seguito notevole anche sui social. Soprattutto su Instagram, dove interagisce quotidianamente con i fan.

Giorgia Rossi conquista tutti con il look total black: il post che ha infiammato i social

Nelle scorse settimane è cominciata la Serie A e Giorgia è tornata ad accompagnare i tanti e affezionati telespettatori nei match che si alterneranno nei prossimi giorni. La conduttrice non manca mai di tenere aggiornati i seguaci e, di recente, ha condiviso una serie di foto direttamente dagli studi di Dazn e dal campo. Per i follower è stato impossibile non soffermarsi sulla sua bellezza ed eleganza.

Nello scatto che vi proponiamo, in particolare, è possibile vederla con un fantastico look total black, caratterizzato da un abito che le sta davvero una meraviglia. Il vestito le arriva sopra il ginocchio e ha uno spacco laterale che mette in risalto le sue bellissime gambe. Rossi lo ha abbinato ad un paio di sandali con tacco dorati: il risultato è incantevole.

I capelli biondi, lasciati sciolti sulle spalle, incorniciano il suo viso e con la sua posa la splendida giornalista ha dimostrato di saper sfoderare una sensualità irresistibile. I fan non si sono trattenuti con i complimenti sotto al post, sottolineando il fascino furi dal comune della conduttrice. Giorgia ha fatto, ancora una volta, colpo su tutti lasciando i fan senza parole.