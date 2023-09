Mourinho in crisi e scandalo Lukaku: “Involuzione evidente per la Roma”

Si continua a parlare dell’involuzione di gioco della Roma in questo avvio di campionato. A giudicare la situazione è un ex direttore sportivo dei giallorossi.

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma, Inter e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TvPlay, per parlare di José Mourinho e dell’involuzione del gioco della Roma: solo Lukaku può salvare lo Special One?

Sabatini ha esordito con un commento alle parole al vetriolo espresse dal collega Lo Monaco su Mourinho. “Nel calcio ogni opinione ha spazio, io non credo che Mourinho sarà un problema ma la sua gestione è molto delicata. Poi alla fine porterà i risultati a casa, ma non mi sento di contraddire Lo Monaco. Lui non spara a zero, avrà fatto le sue considerazioni per dire certe cose su Mourinho”.

L’intervistato ha parlato anche dell’ex ds del Milan: “Massara sta bene ma è deluso per come è stato fatto fuori dopo quanto fatto. Non si abbatte ed è pronto a ricominciare, si sta informando perché nel calcio non si finisce mai di imparare. Si sta preparando per tornare”.

“Alla Roma manca il gioco“, ha detto poi Sabatini. “La squadra non sa trovare linee di passaggio e trame di gioco, i giocatori devono ancora lavorare molto. Hanno preso Lukaku che consentirà a Mourinho di cambiare un po’ di temi: con lui ci sarà una proliferazione di possibilità offensive. Ma il gioco della Roma ha subìto un’involuzione. Bisogna lavorare in settimana”.

“Quella di Lukaku è una cosa sgradevole, i dirigenti devono osservare dei principi etici come i calciatori“, ha detto ancora l’intervistato. “C’era una squadra che gli ha dato fiducia e lo ha reso felice con la gestione Conte e che poi lo ha protetto quando ha giocato davvero male. L’Inter ha sempre avuto un atteggiamento encomiabile nei suoi confronti. Il suo tentativo di fuga mi ha scandalizzato, è una questione etica”.

“Garcia è un ottimo allenatore e farà bene. Io non darei una tale importanza al risultato conto la Lazio deciso da alcune giocate formidabili di alcuni calciatori. Le giocate di Luis Alberto sono da antologia del calcio“, ha poi dichiarato l’ex ds giallorosso.

“Amo questa Serie A“, ha detto ancora Sabatini, “ci sono calciatori che fanno cose meravigliose come Candreva o Luis Alberto. Stanno riconciliando gli amanti del bello con il calcio. Lo spettacolo riguarda tanto la lotta Scudetto quanto quella per la Champions”.

“L’Inter in questo momento è la squadra più forte, ha una profondità della rosa impressionante. In questo momento Lautaro Martinez ogni cosa che fa diventa oro. Il Milan anche sta facendo molto bene, i nuovi sono tutti calciatori forti che si inseriscono in una struttura che esisteva già”.