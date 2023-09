Ancora critiche a Mourinho: “Sul campo è un asino!”

C’è chi non usa mezzi termini per criticare José Mourinho: addituttura qualcuno è pronto ad apostrofarlo come asino. Lo Special One è un allenatore finito?

Il direttore Pietro Lo Monaco, noto per le sue dichiarazioni sempre schiette e un po’ provocatorie (e per una sua antica faida con l’attuale allenatore della Roma), è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twich TvPlay, e ha stupito tutti dando dell’asino a José Mourinho. Il tecnico della Roma è in effetti sotto esame per il pessimo avvio in campionato. Non sarà forse un po’ troppo presto per giudizi così tranchant?

“Mourinho? Siete voi che volete vederci cose. Secondo me conosce solo il Monaco di Tibet…“, ha esordito l’intervista con autoironia e citando l’allenatore portoghese. “Non posso pensare che dopo tanti anni si ricordi di me e parli di me. Anche perché mi sembra di averci visto giusto allora. Ho detto solo quello che i fatti facevano vedere, e cioè che per fare l’allenatore ci vogliono tante prerogative“.

“Mourinho eccelle nel levare la pressione ai giocatori, nella capacità di motivare, ma come capacità di esprimere lavoro in campo, è un asino. Lo dicevo dieci anni fa. Ci sono degli allenatori che poggiano su certi requisiti e basta: De Zerbi, Spalletti, Sarri sono allenatori che esprimono lavoro in campo. Lui non lo è“.

“Allegri, per esempio, ha puntato la sua carriera su altro. Come Ancelotti, che è sempre stato un gestore di uomini. Aveva grandi squadre e sapeva trarre il meglio dai giocatori. Inzaghi, invece, è sottostimato a torto. Se guardate la sua storia ha sempre vinto qualcosa. Non è appariscente ma è capace di lavorare. O arriva in fondo alle competizioni o le vince“, ha continuato Lo Monaco.

L’intervistato ha parole di stima anche per Garcia: “Con la Roma fece bene, anche per espressione di gioco. Poi si è perso un po’. Il Napoli l’anno scorso ha stravinto con espressione di gioco di grandissimo livello. Non c’è da inventarsi nulla… Avere il direttore è importantissimo. Prende Garcia e gli spiega delle cose. Ma il marchese De Laurentiis pensa di poter fare tutto da solo”.

Lo Monaco contro Mourinho: “Altro che Special One, è un asino“

“Mourinho è un problema per la Roma“, ha insistito Lo Monaco. “Gli hanno dato carta bianca. Ma inorridisco nel vedere Renato Sanchez alla Roma. Ha fatto il giro del mondo. Se lo è portato ovunque. La Roma ha bisogno di altro, di prendere giocatori integri. Dybala è un vaso di vetro, Lukaku ha mille punti interrogativi. Belotti pronti via e segna, e loro prendono l’iraniano e Lukaku. Se non è confusione questa…”

“Con la Conference Mourinho si è guadagnato qualche tempo in più. Ma la gente vuole vedere giocare. Non può vedere la squadra contro il Sassuolo difendersi. Se la Roma dovesse recuperare tutto l’organico a pieno regime è una seria pretendente alla zona Champions. Però sono se, e con i se non si mette a tavola niente.“.

“Il futuro della Juventus dipende dalla proprietà. Molti dicono di Allegri, ma il problemi sono le campagne non da Juve degli ultimi sei o sette anni. La Juve è una squadra forte fisicamente ma anonima“, ha concluso il dirigente.