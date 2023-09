Sara Croce, l’abito copre lo stretto indispensabile: mai vista una scollatura così

Sara Croce è tornata a scatenare l’entusiasmo degli utenti sui social con una serie di foto da perdere il respiro. Mai vista una scollatura tanto generosa.

L’ex Bonas di Avanti un altro non ha di certo paura di osare con i suoi look. Questa volta la meravigliosa Sara Croce, modella e influencer seguitissima sui social, ha lasciato i fan a bocca aperta con un carosello di scatti e video assolutamente mozzafiato. Sul suo profilo Instagram da 1 milione di follower, si è superata alzando di molto le temperature della piattaforma con classe e sensualità da vendere.

Con il suo viso angelico, incorniciato da lunghi capelli biondi, e il suo fisico da urlo, Sara Croce ha fatto breccia nei cuori di tantissimi telespettatori. I suoi occhi di ghiaccio hanno stregato il pubblico, facendola diventare una vera e propria icona di bellezza e fascino. Dopo aver partecipato a Miss Italia (dove si è classificata al quarto posto) ha raggiunto la notorietà sul piccolo schermo apparendo in una puntata di Ciao Darwin nei panni di Madre Natura.

Fin da subito ha stregato tutti con il suo charme fuori dal comune. All’esperienza ha fatto seguito l’ingresso nel cast di Avanti un altro, programma a cui ha preso parte in qualità di Bonas. Il ruolo le ha permesso, ancora una volta, di sfoggiare la sua bellezza riscuotendo un successo incredibile. Anche il suo seguito online è andato incontro ad un’impennata notevole nell’ultimo periodo, per merito delle sue incantevoli foto.

Sara Croce strega tutti con il suo look principesco: l’abito in paillettes stende i fan

Sempre molto attiva sui social – dove interagisce quotidianamente con i fan mostrandosi tra lavoro e vita privata – di recente la splendida Sara è stata invitata ad un evento presso lo sfarzoso Golf Club di Franciacorta. Per l’occasione, la modella ha optato per una look a dir poco spettacolare, mettendo in mostra tutta la sua sensualità e classe. Il risultato ha mandato i fan in delirio.

L’abito di colore azzurro, come si può notare dallo scatto condiviso dalla stessa influencer, è ricoperto di paillettes luccicanti che rendono la Croce ancora più raggiante. Il vestito le sta favolosamente e si abbina ai suoi occhi azzurri e profondi. È caratterizzato da un elegante fiocco sul fianco e da una generosa scollatura, che mette in risalto il décolleté della modella.

I capelli di Sara sono raccolti in uno chignon alto, ad eccezione di due ciocche che cadono libere sulla sua fronte, enfatizzando la bellezza dei suoi lineamenti. Il make-up dell’influencer è “nude”, senza troppi sfarzi, e sottolinea il suo fascino naturale. Con il suo look, l’ex Bonas di Avanti un altro ha fatto colpo su tutti: è semplicemente spettacolare.