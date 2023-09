Sabrina Salerno versione wild | Bikini spietato: fan al settimo cielo

Sabrina Salerno si sta godendo le sue vacanze estive in versione wild: l’ultima foto in bikini è davvero sensazionale.

Ogni suo post viene sommerso dai like e commenti degli utenti. Sabrina Salerno è, da anni, una sex symbol del mondo dello spettacolo amatissima dal pubblico nostrano e non solo. Dal suo esordio negli anni ’80 con il singolo Sexy Girl ad oggi, continua a far girare la testa agli ammiratori sfoggiando look iconici che mettono sempre in risalto la sua avvenenza e il suo fascino.

Classe 1968, Sabrina Salerno ha debuttato nel panorama musicale nel 1986, dopo aver attirato l’attenzione di Claudio Cecchetto, il quale ha deciso di produrre il suo primo successo. In seguito all’uscita di Sexy Girl, diventato un tormentone in Europa e oltreoceano, ha pubblicato il suo primo album, Sabrina.

In poco tempo la cantante si è affermata come un vero e proprio fenomeno pop facendosi conoscere a livello internazionale. Singoli come Boys (Summertime Love), Hot Girl, All of Me (Boy oh Boy) sono schizzati in cima alle classifiche di tutto il mondo, portando la Salerno alla consacrazione.

Ma oltre alla musica, l’artista si è cimentata nella carriera di attrice (recitando in diversi film di successo come Grandi Magazzini, Le foto di Gioia e Fratelli d’Italia) e nella partecipazione a trasmissioni tra cui Ballando con le stelle e più di recente Non sono una signora come giurata.

Sabrina Salerno, vacanze da sogno per la cantante: le “cartoline dalla Sardegna” sono da perdere la testa

Sabrina, negli anni, si è sempre divisa tra musica, cinema, teatro e televisione, facendo breccia nei cuori di tantissimi di fan. Da diverso tempo a questa parte, può vantare anche un notevole seguito sui social con un profilo Instagram seguito da 1,3 milioni di persone. I suoi post sono uno più mozzafiato dell’altro: la cantante, infatti, non manca mai di sfoggiare la sua incredibile avvenenza.

Al momento la bella Salerno si sta godendo le vacanze estive. Presto riprenderanno gli impegni lavorati, con partecipazioni televisive, tour e spettacoli, e ora l’artista si sta concedendo gli ultimi giorni di relax al mare. Per la precisione, si trova in Sardegna, ed è proprio da qui che ha condiviso una carrellata di foto da urlo in bikini.

Nello scatto che vi proponiamo, in particolare, indossa un sensualissimo costume leopardato. Le sue curve pericolose hanno scatenato le fantasie dei fan, i quali non hanno esitato un attimo a sommergere il post con i loro complimenti. “Allora è vero, le sirene non invecchiano” ha affermato un utente che, come tutti, ha notato che il tempo sembra non avere nessun effetto su Sabrina e il suo charme intramontabile.

“Sei proprio la più bella del mondo” è stato il commento di un altro fan, al quale hanno fatto eco in molti. La cantante ha lasciato, per l’ennesima volta, i follower a bocca spalancata davanti al suo fascino irresistibile sfoggiando come sempre un fisico mozzafiato, che non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. “Cartoline dalla Sardegna” recita il suo post: e possiamo dire che non poteva scegliere immagini migliori.