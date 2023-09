Gratta e vinci, galeotto fu il casinò: un tesoro al macero

Gratta e vinci, un tesoro a sei zeri in discarica: la storia di questa coppia mette i brividi, ma può servirti da lezione.

Se non ci fossero Siri, Alexa ed Ok Google, saremmo pressoché spacciati. Le nostre giornate sono talmente frenetiche, talmente fitte d’impegni, che il rischio di dimenticarci di qualcosa, importante o meno che sia, è purtroppo concretissimo. E la storia che stiamo per raccontarvi, in effetti, ne è la prova diretta.

Una coppia del Massachusetts si era recata a fare alla spesa. Al momento di svuotare il carrello e pagare l’importo dovuto, qualcosa aveva attirato l’attenzione di marito e moglie: i Gratta e vinci, dalla grafica accattivante, alle spalle della cassiera. Avevano così deciso di comune accordo di comprarne uno e di giocare una volta fatto ritorno a casa. Peccato solo che, tra una cosa e l’altra, tra la spesa da sistemare e la cena da preparare, si erano completamente dimenticati di aver comprato quel biglietto. Se n’erano andati dritti al casinò per tentare la fortuna, ignari che la dea bendata si trovasse già lì, a casa loro.

Prima di entrare al casinò, Joseph Zigami aveva chiesto alla sua Joanne che ne fosse stato di quel Gratta e vinci comprato qualche ora prima al supermercato. E la donna aveva realizzato proprio in quel momento di averlo erroneamente gettato nel bidone della spazzatura. Nessuno aveva provveduto a rimuovere la patina argentata dalla sua superficie per appurare se si trattasse di un biglietto vincente o meno e se ne giaceva quindi, abbandonato a se stesso, tra i rifiuti.

Gratta e vinci, ci è mancato poco: ricchi per un soffio

Al rientro a casa, lo avevano quindi recuperato dalla spazzatura giusto in tempo, prima che finisse definitivamente in discarica e poi al macero. E sarebbe stato un vero peccato se avesse fatto questa fine, visto che quello non era altro che un tesoro travestito da grattino.

Il Gratta e vinci in questione, alla fine della fiera, fece vincere ai coniugi Zagami la bellezza, udite udite, di 1 milione di dollari. Un milione di dollari che stava per essere “distrutto” e perso per sempre.

“Ho grattato il biglietto – aveva raccontato l’uomo a Good Morning America, ripercorrendo quella folle giornata che poteva finire in “tragedia” – sono corso in camera da letto e ho svegliato Joanne. Lei lo guardò e disse: ‘Oh mio Dio! Wow!'”. E chi se l’aspettava che una semplice capatina al supermercato potesse avere un lieto fine del genere e a sei zeri?