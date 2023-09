Camila Giorgi senza freni: è rovente il look da regina della savana

Camila Giorgi, c’è poco da immaginare: si vede praticamente tutto. Il nuovo outfit della tennista ti manderà fuori di testa.

Spesso il ranking è bugiardo. Non fotografa, come invece dovrebbe, il reale valore ed il talento dei tennisti che popolano le classifiche dei circuiti maggiori. E lo sa bene Camila Giorgi, che pur essendo fortissima si trova, per via del suo rendimento poco continuo e dei diversi infortuni collezionati in questi mesi, nelle retrovie.

Lei, che aveva sfondato il muro della top 30, si trova adesso in 52esima posizione. Eppure, quando le avversarie si imbattono in lei, sanno bene che i suoi colpi non hanno nulla da invidiare a quelli delle campionesse che si trovano, a differenza sua, ai piani alti del ranking Wta. Non c’è stata occasione, infatti, in cui la marchigiana non abbia dimostrato di essere capace di tutto, se in forma mentalmente e fisicamente. Ne era consapevole anche la stessa Jessica Pegula, che la scorsa settimana l’ha affrontata in occasione del primo turno dello Us Open. Ha vinto lei, ma le sue parole, a fine partita, hanno sintetizzato egregiamente una verità di cui tutti sono a conoscenza.

“Camila è sempre un’avversaria molto difficile da affrontare – ha detto la statunitense, che evidentemente non era per nulla tranquilla al pensiero di dover giocare contro l’azzurra – Non si sa mai cosa otterrai. È una grande attaccante, un’ottima atleta. Sapevo cosa dovevo fare. L’ho affrontata diverse volte quest’anno, molte volte durante la mia carriera”.

Camila Giorgi, chiamarla minigonna è riduttivo

Peccato, quindi, che l’ex numero 1 d’Italia non sia riuscita ad imporsi e a sfruttare il “timore” che la Pegula nutriva nei suoi confronti. La sua prestazione è stata buona, ma non tanto da permetterle di battere la sua rivale e di avanzare, quindi, al secondo turno dello Slam a stelle e strisce.

Dovremo attendere che l’Us Open termini, adesso, per poterla rivedere in campo. A meno che, s’intende, non la seguiate sui social network. Perché lì, per fortuna, l’attività ferve e non conosce sosta. Da quando è stata eliminata dal Major newyorkese, Camila si è fatta vedere spesso e volentieri sulla sua piattaforma del cuore, ossia Instagram.

Si è palesata anche qualche ora fa, quando ha postato uno scatto supersexy che ha stuzzicato, in men che non si dica, la fantasia dei fan. Indossava una minigonna maculata, stampa che venera e che per lei è ormai una sorta di feticcio, talmente corta che i cuori in direct saranno senz’altro fioccati. Irresistibile. Semplicemente irresistibile. Come sempre del resto.