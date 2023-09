Allegri manda messaggi alla proprietà: “Chiesa falso nueve, una provocazione”

Massimiliano Allegri sembra scontento nonostante la vittoria contro l’Empoli: Chiesa schierato falso nueve è forse una mossa interpretabile come un messaggio alla proprietà?

Il giornalista Fabio Santini, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, ha parlato del disappunto di Allegri, dopo non essere riuscito a ottenere dal mercato un centravanti come Lukaku, e della scelta di schierare Federico Chiesa come falso nueve.

“Allegri ha mandato anche un messaggio alla società che non ha saputo prendergli un centravanti puro. Chiesa sta facendo un po’ da falsa punta ma non è una punta né un falso nueve“, ha dichiarato Santini. Poi l’affondo: “La coppia Chiesa-Vlahovic, per me, è una delle coppie peggio assortite della Serie A. Chiaro che Allegri tiri le sue allegrate come fu per Conte con la frase del ristorante… Sta reinventando il ruolo di Chiesa, e Vlahovic non lo vede più di tanto“.

“Allegri forza Chiesa come falso nueve perché sperava di prendere un giocatore diverso. Forse sperava persino di poter riabbracciare Morata. La società, però, non è riuscito a esaudire il suo desiderio. Dobbiamo smettere di pretendere di grandi emozioni e soddisfazioni dal gioco della Juventus: Allegri gioca così“.

“L’anno scorso senza i problemi extracampo, Max sarebbe arrivato comunque tra le prime quattro, escludendo così il Milan“, ha continuanto Santini. “Non è un gioco entusiasmante come quello di Milan, Inter e Napoli, ma Allegri è così da sempre, e sa far bene”.

Santini ha poi parlato della Roma, lasciandosi andare a critiche marcate sull’allenatore: “Il problema della Roma ha un nome e cognome: è Josè Mourinho, un ex allenatore… Ha riportato entusiasmo a Roma, ha vinto una Conference League, ma è anche vero che in questi mesi ha fatto di tutto per farsi mettere alla porta perché senza idee“.

“La società però ora gli ha preso un giocatore come Lukaku per far tornare il vecchio Mourinho“, ha detto ancora l’intervistato. “Può darsi che la società abbia fatto grossi sacrifici, perché Lukaku è stato preso su consiglio di Conte, che avrebbe chiesto espressamente Lukaku nei colloqui con la Roma. Mi auguro di no, ma se dovesse perdere anche le prossime due partite chiaro che si addenserebbero nubi su Mourinho”.

“Mourinho stava cercando un attaccante e Lukaku era a caccia di una squadra ma nessuno lo ha voluto“, ha concluso il giornalista. “Perché per me Giuntoli, con grande intelligenza, è solo intervenuto per far sì che Lukaku non andasse all’Inter simulando un interesse della Juventus”.