Nuovo Gratta e Vinci, “Colpo Ricco” da 500mila euro: lo stanno provando tutti

Gratta e vinci, la nuova serie ha già riscosso un successo incredibile: ecco come funziona e quanto potrai vincere.

Colpo ricco mi ci ficco. No, avete ragione: lo slogan pubblicitario che, negli anni Ottanta, aveva fatto la fortuna di un’azienda specializzata nella produzione di sottoli e sottaceti, non diceva esattamente così. Non parlava di colpo, ma di piatto. Troviamo, però, che anche la nostra versione rivisitata funzioni egregiamente.

Che poi nostra non è, per la verità, dal momento che Colpo ricco è il nome di un Gratta e vinci nuovo di zecca che sta già spopolando. Il perché è presto detto: ad aver convinto i giocatori a puntare su di esso è certamente la grafica accattivante, ma anche la prospettiva della vincita massima. A fronte di una spesa di 5 euro, infatti, è possibile vincere fino a mezzo milione di euro. Di premi intermedi, in ogni caso, ce ne sono in abbondanza: con i biglietti di questa serie potrete portare a casa 10, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 300, 500, 1000, 3000, 10.000 e anche 100mila euro, oltre ai 500mila cui abbiamo già accennato. Un montepremi che mette l’acquolina in bocca, dunque, e che spiega perfettamente come mai questi nuovi grattini siano andati a ruba.

Per quanto riguarda il regolamento, Colpo ricco non ci riserva grandi sorprese. La prima cosa da fare, quando si ha per le mani un tagliando di questa serie, è grattare via la patina argentata dalla sezione relativa ai numeri vincenti, nascosti sotto cinque blocchetti di banconote. A quel punto, avrà inizio il divertimento.

Gratta e vinci, Colpo ricco mi ci ficco: quanto si vince

La meccanica di gioco si articola, poi, nel seguente modo: per quanto riguarda la giocata 1, nel caso in cui ci sia corrispondenza tra uno o più numeri vincenti con quelli presenti nella sezione I tuoi numeri, si vincerà il relativo premio. Se si troverà la dicitura X2, l’importo raddoppierà automaticamente, mentre il numero jolly 25€ dà diritto a riscuotere altri 25 euro.

La giocata 2 funziona allo stesso modo, fatta differenza per la possibilità di imbattersi, in essa, nella scritta X5, che quintuplica gli eventuali premi vinti. In questo caso, il numero jolly darà diritto ad un extra di 50 euro. Si potrebbero trovare la scritta x10 e il numero jolly 100€, invece, nella giocata numero 3, quella, per ovvie ragioni, più agognata.

In occasione del lancio del nuovo Gratta e vinci, sono stati distribuiti 27.360.000 biglietti. Il montepremi complessivo, al momento, è pari a 96 milioni 659mila e 400 euro. E chissà che non sia destinato, Colpo ricco, a schizzare in cima alla hit parade dei grattini più amati di tutti i tempi.