Nuovo Gratta e vinci online: rendita mensile e buonuscita da capogiro

Gratta e vinci online, la versione digitale di questo gioco è già un successo: tutto sulla dinamica e le probabilità di vincita.

Stessi premi, stessa dinamica. Con un vantaggio non indifferente, però, ad allettare ancor di più gli aspiranti milionari. Perché acquistare i Gratta e vinci di persona e svelarne il contenuto a poco a poco, gustandosi la magia del momento, è senz’altro una delle componenti fondamentali del gioco d’azzardo.

Talvolta, però, non è divertente come sembra. Capita spesso che le tabaccherie presso le quali si fa rifornimento ne siano sprovvisti, che ci sia una lunga coda all’interno dell’attività. Ed è per questo motivo che giocare al Gratta e vinci online è una fantastica soluzione alternativa alla portata di tutti. Ecco spiegato, quindi, perché una delle serie più amate di tutti i tempi abbia deciso di sbarcare anche sul cyberspazio. Siete curiosi di scoprire quale, tra i tanti grattini attualmente in commercio, abbia fatto il grande salto e offerto ai suoi aficionados la possibilità di tentare la fortuna anche online? Eccovi accontentati.

Sarete felici di sapere il Gratta e vinci che si è digitalizzato è il famosissimo Turista per sempre, la cui versione cartacea è tra le più gettonate di tutti i tempi. Il fatto che abbini un premio immediato a una rendita mensile ventennale lo rende, infatti, un tagliando unico nel suo genere e in quanto tale richiestissimo.

Gratta e vinci, è arrivato il Turista per sempre online

La meccanica di gioco è, come sempre, semplice ed intuitiva. I biglietti virtuali del Turista per sempre online constano di 15 numeri, 4 dei quali sono potenzialmente vincenti e si abbinano, eventualmente, ad un quinto numero vincente che ha la funzione di moltiplicare. Decuplica, se si è fortunati, la cifra che ci si è già assicurati.

Nel caso in cui il giocatore trovi almeno un numero vincente sotto la patina argentata, porterà a casa il premio ad esso corrispondente. Oppure, la somma di tutte le cifre relative ai numeri vincenti in cui si è imbattuto. Si vince, poi, anche nel caso in cui si abbia la fortuna di trovare due simboli uguali. Ma veniamo, ora, alla parte più interessante: i premi.

La vincita massima prevede una rendita mensile pari a 6mila euro, per la durata di un ventennio. A questa somma si aggiunge un bonus iniziale di 300mila euro e una “buonuscita” di 100mila che si riceverà, invece, una volta terminati i 20 anni. La probabilità di mettere le mani su questo premio pazzesco non è, ovviamente, molto elevata: solo 1 biglietto su 4.560.000 è fortunato fino a questo punto. Ma se c’è una cosa che i Gratta e vinci ci insegnano ogni giorno è che tentar non nuoce e che vale la pena, sempre e comunque, di fare un tentativo.