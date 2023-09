Regine del mercato in A: “Milan e Inter meglio di Roma e Napoli”

Quali squadre di Serie A si sono mosse meglio in entrata e uscita in questa sessione estiva di calciomercato? Le regine del mercato, per Massimo Taibi, sono Milan e Inter

Il direttore sportivo della Reggina (squadra retrocessa non sul campo in Serie D) ed ex portiere di Serie A Massimo Taibi è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twich TVPlay, in diretta dallo Shareton di Milano. Il dirigente del club calabrese ha voluto dare voti ai club di A per i loro acquisti e per le loro cessioni.

“Milan e Inter si sono mosse molto bene“, ha esordito il ds della Reggina. “Hanno fatto un ottimo mercato e secondo me sono loro le regine di questa sessione estiva di mercato. Sia in entrata che in uscita hanno fatto meglio sia del Napoli che della Roma. Il Milan ha fatto un mercato molto positivo, a prescindere dall’attaccante che deve arrivare, io credo che abbiano fatto ottime cose“.

“Prendere una punta gli ultimi giorni poi è sempre molto complicato”, ha aggiunto Taibi, riferendosi alla questione Taremi. L’attaccante iraniano sembra infatti definitivamente saltato, nonostante fosse dato ormai per certo nei giorni scorsi sia in Portogallo che in Italia.

“Si è mossa bene anche l’Atalanta“, ha continuato l’ex portiere. “Riguardo Zapata, io ritengo che ogni tanto cambiare aria faccia bene a un giocatore: lui era lì da tanti anni e aveva di certo bisogno di nuovi stimoli. Scamacca è un giocatore molto forte, mi piace molto. Carnesecchi è fortissimo, è uno dei più talentuosi che abbiamo in Italia. Bisognerà vedere durante l’anno, ma la Dea le coppe e sono sicuro che ci sarà spazio anche per lui”.

Le regine del mercato: “Milan e Inter meglio di tutte“

Taibi ha dato anche il suo parere sui giovani più promettenti in A. “In vista del futuro a me incuriosisce molto Turati del Frosinone, l’ho anche avuto in una delle mie squadre. Secondo me può fare grandi cose. Un altro che mi stuzzica è Caprile dell’Empoli, farà bene”.

Dopodiché il dirigente ha parlato del giovane centrocampista passato dall’Inter al Bologna, che l’anno scorso ha impressionato tutti alla Reggina. “Fabbian è un giocatore che ha stupito anche me. L’avevo visto con la Primavera e mi era piaciuto tanto, ma non avrei mai potuto immaginare che potesse avere un impatto così devastante in Serie B. Non è stato solo un goleador, ma un giocatore completo. Ha grande quantità e qualità, può ancora crescere tanto”.

Sul destino della Reggina, Taibi ha concluso con evidente amarezza: “Purtroppo ci è capitata questa cosa che nessuno di noi poteva pensare, neanche nei peggiori sogni. La società non ha debiti, poi qualche errore è stato fatto. Ci ritroviamo in Serie D ma con la voglia di ripartire più forti di prima”.