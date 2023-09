Mancini sotto attacco: “È sempre stato un sopravvalutato”

Roberto Mancini è un allenatore sopravvalutato? Se lo chiede un noto agente FIFA, che giudica negativamente l’atteggiamento avuto negli ultimi mesi dall’attuale ct dell’Arabia Saudita.

In diretta dall’Hilton Hotel di Roma, in occasione dell’ultimo giorno di mercato, Claudio Anellucci, ex direttore generale del Trapani, procuratore sportivo e agente FIFA, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. L’agente ha parlato di calcio turco, di Messi, di Mancini (definendolo un sopravvalutato) e della sua breve avventura al Trapani.

“Il mercato italiano è povero“, ha dichiarato Anellucci. “Io ho avuto la fortuna di lavorare quando l’Italia dominava, e c’erano cifre alte per tutti, sia per la società che per gli operatori. Oggi si fanno tantissimi prestiti gratuiti, è diventato più un regalo di natale fare calciomercato oggi. Bisogna andare avanti più con le idee che con i soldi, ed è preoccupante“.

“L’Inter ha fatto il massimo, quindi chapeau a Simone che ha fatto un grosso miracolo. Ma a parte quello, il calcio italiano non è più interessante. Quando ho iniziato io, ventitré anni fa, eravamo il top. Oggi siamo dietro alla Turchia, quindi dovremmo farci due domande: è come una bella donna che sta andando in là con gli anni, ha bisogno di modifiche e le modifiche vanno fatte dalla testa”, ha spiegato con l’intervistato con un’ardita metafora.

“Beltran è un ragazzo molto interessante, con dei costi elevati. La Fiorentina ha fatto un buon acquisto, ma ho dei grossi dubbi, perché hanno speso tanto“, ha continuato l’agente e procuratore. “Con quei soldi si fanno colpi più importanti, poi il campo mi smentirà sicuramente perché magari il ragazzo farà 30 goal. Io sto opzionando un calciatore interessante che è Medina: sta giocando nel Boca con Cavani, che mi ha fatto uno spiffero. Un giocatore secondo me dal profilo non nazionale, ma internazionale…”.

Sul suo repentino addio al Trapani dove è entrato come dirigente a giugno ed è uscito ad agosto, l’intervistato ha detto: “Il Trapani mi ha cacciato per le parole sui vertici azzurri. Il discorso purtroppo è stato non male interpretato, ma se io avessi scritto sul sito del Trapani Calcio come direttore generale in quel momento, potevo andare incontro a qualcosa di spiacevole, ma io ho espresso la mia opinione come Claudio Anellucci“.

Anellucci contro Mancini: “Credo sia sopravvalutato“

“Io ho sempre considerato Roberto Mancini uno personaggio sopravvalutato. Credo sia uno di quelli che hanno avuto nella loro vita talmente tanta fortuna che, se ci pensano, cascano dal letto. Personalmente conosco tanti allenatori bravi che stanno a casa a guardare la televisione, perché non hanno determinati fortune nella vita“.

“Io credo che allenare l’Italia per un allenatore sia il massimo“, ha continuto l’agente. “Ultimamente Mancini sembrava ci facesse un favore, una cortesia. Convocava gente mai sentita. Credo che la scelta migliore sia quella di Spalletti, perché rappresenta almeno una persona che ha amore in quello che fa, si vede, e credo che oggi che allena la nazionale, sia contento di farlo”.

Ultimo commento sul trasferimento della Pulce negli States: “Messi ha scelto di andare a vivere in un posto bellissimo, prendendo tanti soldi e con la sua famiglia. Gli altri capiranno troppo tardi che sono andati a giocare in un posto non bellissimo”.