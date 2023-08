Inter, non è finita: “Caccia al settimo centrocampista”

Dopo l’arrivo di Pavard, il mercato dell’Inter potrebbe arricchirsi di un nuovo colpo in entrata: si ragiona sulla possibilità di aggregare un settimo centrocampista

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPlay, per parlare dei piani dell’Inter sul mercato dopo l’arrivo di Benjamin Pavard, l’acquisto più costoso della Serie A. Secondo il giornalista l’Inter potrebbe anche prendere un settimo centrocampista.

“Pavard è un giocatore di livello superiore e lo abbraccio. La rosa dell’Inter è ora proprio una bella rosa”, ha spiegato il giornalista. Doppodiché, Biasin ha voluto svelare i possibili piani dell’Inter a proposito di un settimo, e ultimo, centrocampista da affidare a Inzaghi. “L’Inter sta ragionando su un settimo centrocampista, magari un profilo a costo zero per dare una pedina in più al centrocampo. Inzaghi vuole un giocatore fisico“.

“L’ultima cosa da fare è questa, eventualmente. Ma Sensi non parte: ora è lì e resterà lì”, ha continuato il giornalista. “Sono contento del mercato. I nerazzurri hanno perso qualche goal ma hanno completato la rosa con profili diversi tra loro. Quest’anno l’Inter recupera palla con grande velocità e ha una maggiore consapevolezza data dalla finale di UEFA Champions League”.

Inzaghi vuole un settimo centrocampista: “L’Inter è a caccia“

“Il derby tra Milan e Inter del 16 settembre ci dirà molto sul nostro campionato“, ha ammesso poi Biasin. “Certo, una partita mette di fronte un 11 contro un 11. La forza della rosa è un altro, e l’Inter da questo punto di vista è migliorata molto. Anche il Milan è forte. Mi aspettavo che i rossoneri avessero bisogno di maggiore tempo per trovare la quadra, mentre mi sembrano già molto pronta. Milan e Inter sono le tre-quattro squadre in lotta per lo Scudetto”.

“Tutti gli allenatori vorrebbero avere giocatori complementari. Serve avere più possibilità, durante una gara puoi aver bisogno di più cose. Prendete uno come Rovella…“, ha continuato Biasin, “è andato alla Lazio perché vuole giocare e Sarri gli darà tanto spazio. Credo sia un grande innesto, e lo vedremo spesso in campo. La Juventus ha sbagliato a lasciarlo andar via”.

“Anche l’Inter vuole aggiungere un settimo centrocampista“, ha poi concluso l’intervistato, “ma allo stato attuale delle cose ci sono già tre coppie formate: è un discorso di gusti personali. Riuscire a uscire dal mercato abbassando il monte ingaggi, abbassando l’età media praticamente a costo zero, non era semplice. E alla fine ci sono riusciti”.