Gratta e Vinci, la “nuova doppia sfida” è vincente

Con il Gratta e Vinci è possibile mettersi in gioco con una nuova doppia sfida: ecco il resoconto di una straordinaria vincita.

La nuova doppia sfida riguarda Nuovo Doppia Sfida, che è il nome di un tagliando del Gratta e Vinci di cui, con buona probabilità, si starà parlando parecchio in provincia di Roma. E questo per via di un’interessante vincita avvenuta a Palestrina. Un fortunato giocatore ha acquistato il Gratta e Vinci vincente nella tabaccheria 23, che si trova all’interno del Centro Commerciale I Platani, in via Prenestina Antica 220, a Palestrina appunto, in provincia di Roma.

Acquistando un tagliando della serie Nuovo Doppia Sfida, il cliente della tabaccheria ha trovato per tre volte una cifra, che gli ha così permesso di incassare proprio quella somma. Il resoconto dettagliato della vincita è stato fornito dal sito Agimeg.

Il Gratta e Vinci fortunato è commercializzato al costo di 5 euro e consente una vincita massima di 500.000 euro. Due le modalità di gioca. La prima modalità premia se si trova, una o più volte, uno o più numeri vincenti nell’area i tuoi numeri. E si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Col la seconda modalità si incassa se sotto le scritte premi presenti nell’area i tuoi numeri si trovano grattando tre importi uguali. E ovviamente si vince proprio quell’importo.

Nuova sfida con Nuovo Doppia Sfida: ecco il resoconto di una bella vittoria al Gratta e Vinci

Proprio con il secondo modo di giocare di Palestra ha trovato la fortunatabe bella vincita. Nell’area preposta, il giocatore ha infatti trovato per tre volte la cifra di 500 euro. Ed è per questo che ha incassato il bel premio.

I premi vanno da 5 euro a mezzo milione di euro. Le ozioni di vincita sono: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 25 euro, 50 euro, 100 euro, 500 euro, 1.000 euro, 10.000 euro e 500.000 euro. Le probabilità di vincita sono di un biglietto ogni 7,10 (premi superiori al costo della giocata). Invece, Per premi da 501 euro a 10.000 euro le probabilità di vincita sono di un biglietto ogni 14.400. Per la vincita massima, le probabilità sono di un biglietto ogni 8.640.000.

Per conoscere il regolamento integrale del gioco bisogna riferirsi al Decreto Direttoriale Prot. 93347/RU pubblicato sul sito www.adm.gov.it dall’8 giugno 2018 e al Decreto Direttoriale Prot. 190630/RU per la ristampa di nuovi biglietti pubblicato sul sito www.adm.gov.it dal 20 dicembre 2018.