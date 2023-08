Inter, ecco Pavard: “L’alternativa era un giro a Lourdes”

Salvo sorprese amare dell’ultima ora, Pavard dovrebbe essere un nuovo giocatore dell’Inter: i nerazzurri non cercano più alcuna alternativa al francese.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPlay, per parlare dell’arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco e dell’unica alternativa valida per i nerazzuri nel caso di un altro clamoroso dietrofront da parte dei tedeschi.

Prima di parlare dell’Inter, Biasin ha voluto dire la sua su Juventus-Bologna. “La Juventus non è al centro del discorso sull’errore di ieri. Sbagliano i tifosi a sentirsi delle vittime. Al centro del discorso c’è la classe arbitrale”, ha esordito il giornalista. “Riguardo alla partita in sé, Thiago Motta ha dimostrato ancora di essere un buon maestro. In questo momento è uno dei migliori da quel punto di vista”.

“Milan, Inter e Napoli ci sono, ma è molto presto per dire chi è favorita per lo Scudetto. Dopo due giornate non ci sono sentenze in quest’ottica. Ci sono indicazioni“, ha continuato Biasin. “Ci sono squadre che sono avanti: Napoli, e qui non avevo dubbi, e Milan, che mi ha smentito. Sì, ci sono giocatori interessanti tra i rossoneri. L’Inter stasera può fare il salto con Pavard“.

“Siamo all’inizio. La sensazione è che queste tre squadre abbiano le rose più complete“, ha detto ancora il giornalista. “La Juve è la squadra dello scorso anno, col vantaggio di non giocare le coppe, e uno svantaggio: mette in campo formazioni sempre diverse”.

Biasin e l’alternativa a Pavard: “Con il braccetto, il mercato dell’Inter è chiuso“

“Pavard è molto importante in ottica Scudetto. Per completare la rosa l’Inter ha necessità di arrivare a quel giocatore. Inzaghi lo ha detto chiaramente”, è andato avanti il giornalista. “Adesso c’è fiducia, ma tutto è ancora poco chiaro“.

Rispetto all’arrivo di Big Rom alla Roma, Biasin ha dichiarato che, ora, per Mourinho cambieranno gli obiettivi stagionali. “Se prendi Lukaku hai l’obbligo di arrivare per i primi 4. Non mi sento ferito dal fatto che non sia venuto all’Inter. Penso che nella sua testa abbia preso una decisione tempo fa. Ha deciso di vivere esperienza lontano da Milano, è legittimo. La cosa che ha sbagliato sono le modalità. Per come è stato trattato all’Inter doveva essere più rispettoso”.

“Molti dicono ci possa essere un colpo a centrocampo“, ha detto poi il giornalista sul mercato nerazzurro. “Io credo che l’Inter abbia preso già una decisione: Inzaghi accetta il rischio su Sensi. Salvo cose clamorose che non intravedo. Il braccetto chiude il mercato dell’Inter. L’alternativa a Pavard è un giro a Lourdes…“