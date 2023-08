Allarme Alex Sandro: “Allegri insiste su un giocatore non in condizione”

Alex Sandro, intoccabile per Massimiliano Allegri, è uno dei giocatori che da un anno a questa parte sta deludendo di più alla Juventus. Un ex calciatore bianconero lancia l’allarme.

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TvPlay per criticare le prestazioni di Alex Sandro e le scente di Allegri, in difficoltà contro il Bologna. Ravanelli ha ovviamente parlato anche del caso della giornata: il mancato rigore assegnato alla squadra allenata da Thiago Motta.

“Tutti parlano del rigore non dato al Bologna, ma c’è stata anche una svista arbitrale contro la Juventus“, ha detto Ravanelli. “E ce ne sono stati altri. L’errore eclatante è sotto gli occhi di tutti. Sì, il rigore per il Bologna era clamoroso. Credo che sia grave la situazione arbitrale e soprattutto questo uso del Var. Al di là di tutto la decisione è stata presa in modo sbagliato, non si riesce a capire a livello di regolamento“.

“Che in un episodio del genere non possa intervenire il Var è assurdo“, ha insistito l’ex attaccante. “Al di là di tutto, ci sono stati errori incredibili da parte degli arbitri durante la seconda giornata di A. E bisogna concludere che, in Italia, gli arbitri non sono più all’altezza della situazione”.

“Agli arbitri manca un po’ di umiltà“, ha detto ancora Ravanelli. “Per potersi aiutare dovrebbero avere più empatia. Vedo atteggiamento di sfida nei confronti dei giocatori, e questo non aiuta. Il rigore dato al Milan è clamoroso. Non si può dare un rigore del genere. Altrimenti dovresti dare quello del Bologna. Anche l’altro rigore del Milan è assurdo: uno peggio dell’altro”.

Ravanelli critica Alex Sandro: “Non dovrebbe essere il titolare“

“Nella Juventus si sono viste alcune problematiche“, ha continuato l’intervistato. “La squadra ha fatto fatica nella gestione della palla. Il Bologna era una squadra corta, aggrediva, e da parte dei bianconeri sono stati fatti errori madornali. Stimo Max ma non capisco come si possa insistere su Alex Sandro“.

“Secondo me“, ha detto ancora l’ex attaccante, “il brasiliano ha sbagliato tanto sul primo goal. Non capisco a cosa possa portare farlo giocare titolare. Ha trent’anni, è in scadenza e viene da stagioni deludenti. Abbiamo Gatti che sta crescendo velocemente e non lo facciamo giocare. Non lo capisco….”

“Ci ha fatto perdere tantissime partite, Alex Sandro“, ha insistito Ravanelli. “E ho visto indietro anche Milik, e non è la prima volta. Lo vedo in ritardo. Locatelli ha fatto fatica ma non credo sia il problema. Mi sembra la Juventus abbia fatto fatica nel velocizzare il gioco. Ieri si sono rivisti errori a livello difensivo e la Juventus non se lo può permettere. Non ce l’ho con Alex Sandro, ma non è in condizione”.

Sull’acquisto di Lukaku, Ravanelli ha ammesso di essere abbastanza contento che non sia arrivato alla Juventus. “Lukaku non mi fa impazzire. Non si sposa con la mia idea di calcio. Se lo prendi devi dargli tempo almeno due mesi per entrare in forma. Non è facile quando prendi giocatori che non giocano da tantissimo tempo. Per me è più importante Pavard per l’Inter di Lukaku. Dà una grossa aggiustata: è un vincente, con esperienza a livello internazionale. Se è vero che con Lukaku non sarebbe arrivato, l’Inter è stata fortunata”.