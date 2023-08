Gratta e Vinci, la fedeltà lo ha ripagato: colpo da 10mila euro

Gratta e Vinci, la fedeltà in questo caso lo ha ripagato regalandogli una vincita che migliora la vita. Ecco quello che è successo

La fedeltà paga, sempre. O quasi. Visto che comunque, e lo ribadiamo, con i Gratta e Vinci si tratta solamente di fortuna e nient’altro. Quindi occhio a quello che potrebbe diventare un problema, chiamato ludopatia, che è una vera e propria malattia. Non è questo il caso, visto che l’uomo fedele – così come racconta Agimeg.it – non era un giocatore incallito, ma un uomo che ogni tanto comprava un Gratta e Vinci e comprava sempre e solo lo stesso: Il Miliardario.

Senza dubbio questo tipo di tagliando è uno di quelli più amati da chi si affaccia a questo gioco. Un biglietto che ormai ha 20anni di “carriera” e che piace a molti. Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato inoltre di come abbia regalato anche delle belle vincite, fino a 300mila euro. E a La Spezia, nella Tabaccheria Fiume, ne ha regalata un’altra. Meno importante, ma pur sempre una bella somma.

Gratta e Vinci, la fedeltà ha pagato

La consuetudine. Questo ha spinto l’uomo a comprare per l’ennesima volta il Miliardario. Un’azione quasi abitudinaria che ha permesso alla fine di portare a casa una bella somma: sì, con un biglietto dal valore commerciale di 5euro sono stati portati a casa la bellezza di 10mila euro. Che non cambiano la vita, ovviamente, ma che l’aiutano e anche molto. Un bel colpo, insomma.

La tabaccheria Fiume di La Spezia non è nuova a questo tipo di exploit. Sì, lo scorso anno, sempre allo stesso punto, è stata giocata una schedina del Superenalotto che ha regalato al fortunato scommettitore un bel 5. La somma vinta in quel caso è stata bella, che aiuta eccome, visto che parliamo di 43mila euro portati a casa. Fortuna. Solo questo. Niente di più. Quindi, ribadiamo: non esiste fedeltà e nulla. State davvero attenti.