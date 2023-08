Gratta e Vinci, il moltiplicatore illude: rimane con l’amaro in bocca

Gratta e Vinci, il moltiplicatore illude e il giocatore rimane con l’amaro in bocca. Ecco quello che la somma che si è trovato davanti dopo il 10X

Moltiplicatori, lingotti, bonus: nei Gratta e Vinci che ci sono adesso in circolazione sono davvero diverse le possibilità d vincita. Non solo con i numeri vincenti, ma anche con annessi e connessi. Nel corso di questo periodo vi abbiamo parlato spesso di quelle che sono state delle vincite sognate per qualche secondo che poi, alla fine, si sono rivelate delle delusioni. Bene, in questo caso è successo di nuovo.

A Lucca infatti, così come racconta Agimeg.it, un “fortunato” amante dei biglietti della lotteria istantanea ha comprato un 50X, un tagliando che ha un valore commerciale di 10euro e che permette di vincere fino a 2milioni di euro. La particolarità di questo gioco è che si può trovare appunto un moltiplicatore fino a 50volte la poste, ma anche di tagli minori che ti fanno sognare per qualche istante. Ed è proprio quello che è successo in questo caso, grattando, l’uomo ha trovato un 10X che lo ha fatto sognare. Magari sperava di trovare i mille euro, o magari anche qualcosa di più. Però le cose sono andate in maniera decisamente diversa da come le aveva immaginate.

Gratta e Vinci, il moltiplicatore illude

Intanto, nella foto che è stata pubblicata dal sito che si occupa del gioco in Italia, c’è una particolarità che ai più attenti non passa inosservata: nel momento in cui il giocatore ha trovato il 10X non ha grattato nessun altro numero, conoscendo appunto quella regola scritta che, nel momento in cui esce un bonus, è inutile andare avanti, il gioco si blocca lì.

Peccato però che sotto il suo moltiplicatore la somma che è stata grattata era solo di 20euro. E quindi, conti alla mano, con una spesa di 10euro sono stati portati a casa solamente 200euro. Sì, proprio così. Una somma che permette al massimo – vista la continua polemica sugli scontrini che sta prendendo piede in questa estate – permette al massimo una cena fuori. O forse nemmeno quella. Ma meglio di niente…