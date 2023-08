Giorgia Rossi, il debutto è con i fiocchi: stile perfetto

Giorgia Rossi, il debutto è con i fiocchi: la bellissima giornalista Dazn ha iniziato la nuova stagione seguendo il Napoli: lo stile è perfetto

La Serie A è tornata, alla grandissima. E con essa sono tornati anche tutti gli approfondimenti sportivi delle varie televisioni. Ma non solo, ovviamente si è tornati anche in campo con i collegamenti prima e dopo il match. E uno dei campi principali è stato quello di Frosinone, dove è sceso in campo il Napoli campione d’Italia che ha vinto in rimonta grazie alla rete di Politano e alla doppietta di Osimhen.

Insieme al Napoli ha debuttato nella nuova stagione anche Giorgia Rossi, la bellissima giornalista di Dazn che ha bagnato appunto la prima vittoria di Rudi Garcia sulla panchina azzurra. E la Rossi lo ha fatto col solito stile impeccabile. Dopo le varie foto in vacanza che hanno infiammato i canali social, la Rossi è tornata a vestire i panni della grande professionista che è – non si arriva a certi livelli per caso – e ha deciso di farlo con un classico jeans e con un canotta bianca. Bellissima. Elegante.

Giorgia Rossi, lo stile è perfetto

Uno stile che la Rossi ha voluto mettere in evidenza sulla sua – sempre più seguita – pagina Instagram. Una pagina che aumenta i proprio followers giorno dopo giorno. E non può essere altrimenti visto che adesso, con la Leotta fuori causa anche per via della nascita della bimba (auguri) sarà lei la protagonista assoluta di questa stagione. Con merito, ovviamente, aggiungeremmo noi.

Una galley quella della Rossi che la vede protagonista anche con Massimo Ambrosini, il suo compagno di viaggio in questa prima partita della nuova stagione. Ma gli occhi ovviamente, anche quelli della tribuna, erano tutti per Giorgia, bellissima ed elegante, come detto.