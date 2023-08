Lotto e Superenalotto, estrazione e vincita straordinaria: Sicilia in festa

Lotto e Superenalotto, l’estrazione straordinaria del venerdì continua a regalare tante vincite. In questo caso fa festa la Sicilia

Fino alla fine di quest’anno ogni venerdì c’è un’estrazione del Lotto, e di conseguenza anche del Superenalotto, straordinaria: il tutto per raccogliere dei fondi che andranno ad aiutare l’Emilia Romagna, colpita da un’alluvione che ha fatto danni e vittime.

Di questa estrazione ve ne abbiamo parlato molto spesso, anche perché sono molti i giocatori che decidono di giocare sempre gli stessi numeri. E non ricordare questo appuntamento avrebbe potuto creare dei problemi, soprattutto se i numeri fossero usciti. Quindi, ve lo ribadiamo: si gioca anche il venerdì e avete la possibilità inoltre anche attraverso l’applicazione di farlo in abbonamento, così da stare tranquilli per almeno un paio di settimane. Sin dall’inizio, tornando al nostro discorso, questa estrazione straordinaria ha regalato diverse vincite importanti e nell’appuntamento dello scorso 18 agosto sono stati tanti i soldi portati a casa. Così come racconta Agimeg infatti, è stata la Sicilia che ha piazzato diversi colpi. Andiamo a vederli nel dettaglio.

Lotto e Superenalotto, Sicilia in festa

“Un quarto delle vincite totali (il 25,80%) sono finite sulla ruota di Palermo grazie al ritorno dell’attesissimo 77 che, con una assenza di 111 estrazioni, era il numero più atteso in assoluto al Lotto”. Ecco un ritardatario che ha regalato numero sorprese.

Però il colpo veramente importante lo hanno piazzato a Messina, sempre nell’isola, con un terno secco sulla ruota siciliana. Tre terni identici: 2-71-77 che a fronte di una spesa di 5 euro ha regalato 22.500 euro ad uno fortunato giocatore. Ma non solo, altri due terni hanno regalato 14mila euro e 13.500 euro. Quindi l’importo della scommessa è stato inferiore.

“La Sicilia è stata protagonista anche nel concorso del 19 agosto con una vincita da 9.250 euro al Lotto, centrata a Realmonte, in provincia di Agrigento, grazie al terno con i numeri 9-23-63 sulla ruota di Firenze” chiude Agimeg. Insomma, un fine settimana davvero fortunato.