Georgina Rodriguez sfidata da Zaira Nara: le foto fanno impazzire Instagram

Georgina Rodriguez sfidata da Zaira Nara, la sorella di Wanda: le foto dell’argentina che stanno facendo impazzire Instagram

Un’estate incredibile per tutte quelle persone che seguono su Instagram le donne più belle del Pianeta. Sì, perché in questi mesi – e non è finita qui – si sono tutte scatenate pubblicando foto anche molto succinte che hanno mandato in visibilio i propri followers.

Vi abbiamo raccontato molto di Kayla Simmons, ad esempio, ma anche di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, che ha passato anche un pezzetto di vacanze in Sardegna. In una occasione, la stupenda modella spagnola, ha indossato un abito giallo che ha mandato, letteralmente, al manicomio i proprio follower. Ma non solo, a quanto pare, visto che secondo quanto raccontato nelle ultime ore da infobae.com, è lo stesso che Zaira Nara, la sorella di Wanda, ha deciso di mettersi addosso per una serata dedicata al suo compleanno. L’influencer e conduttrice argentina infatti ha compiuto 35anni, e sono state serate di festa, anche importanti. E in una di queste l’abito era identico a quello della spagnola.

Georgina Rodriguez, abito giallo

La conduttrice ha pubblicato sul suo account Instagram – social network in cui ha sei milioni di follower – le foto del suo look completo per la mega festa di compleanno.

Ha indossato un abito del brand Blumarine: si tratta di un modello al corpo giallo pastello che nella parte superiore è trasparente mentre nella parte inferiore presenta più strati di tessuto che segnano una gonna drappeggiata. Ha maniche lunghe, e ha anche fiori e lunghe applicazioni di seta. Ed è appunto lo stesso, come potete vedere nella foto sopra di questo articolo, lo stesso indossato da Georgina. Ora, noi non ce la sentiamo di dire a chi sta meglio, onestamente è un paragone difficile, è prendere una posizione che non tutti potrebbero condividere. Quindi, decidete voi a chi sta meglio. Noi vi abbiamo riportato la notizia. Magari si potrebbe fare un sondaggio. E chissà se qualcuno, nel Mondo, non abbia già deciso di farlo.