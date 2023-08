Gratta e Vinci, vita cambiata: centrata la vincita massima

Gratta e Vinci, in un solo colpo gli è cambiata la vita. Con un investimento di soli 5 euro ha portato a casa la vincita massima. Ecco dove è successo

I Gratta e Vinci sono fatti per questo. Per cambiarti la vita. Quanti di noi (tutti) hanno sognato nel momento in cui hanno deciso di acquistare un tagliando di centrare la vincita massima? La risposta ve l’abbiamo già data e c’è a chi riesce proprio questo colpo. Sì, lo abbiamo raccontato più volte e ci ritroviamo ancora una volta a raccontarlo perché è successo di nuovo.

L’ultimo caso – spiega Agimeg.it – arriva dal Bar “San Bernardo” in via Corbetta a Borgolavezzaro, piccolo comune con meno di 2.000 abitanti in provincia di Novara. Un abitante, secondo delle indiscrezioni, del piccolo centro ha acquistato un tagliando del New tutto per Tutto, che ha un valore commerciale di 5 euro e che permette di sognare come vincita massima 500mila euro. Un tagliando che non sono si gratta per i numeri vincenti, ma anche per i bonus e il relativo moltiplicatore. Insomma ci sono varie possibilità di riuscire nell’intento.

Gratta e Vinci, il colpo con il moltiplicatore

Ed è proprio con il moltiplicatore che l’abitante, a quanto pare, è riuscito a centrare il massimo. Cinquecentomila euro che gli permettono decisamente di vivere in tranquillità i prossimi anni. Una somma così grande che se investita correttamente potrebbe togliere i pensieri anche ai figli – qualora ne avesse – e alle generazioni future.

Sì, proprio con il moltiplicatore si è raggiunta questa cifra – non si conoscono al momento ulteriori dettagli – di 500mila euro. Una gran bella botta di fortuna visto che il New Tutto per Tutto regala, secondo quelle che sono le informazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un biglietto vincente con quello che è il massimo ogni 10,8 milioni di tagliandi. Sì, quando vuole la fortuna ti bacia, eccome.