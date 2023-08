Gratta e Vinci, 6mila euro in 3 giorni: è successo davvero

Gratta e Vinci, un’estate importantissima per gli amanti della lotteria istantanea. Il triplo colpo in pochi giorni in un solo posto

Un triplo colpo in un solo luogo. Un triplo colpo in pochissimi giorni in un piccolissimo centro calabrese, Roges, frazione di Rende in provincia di Cosenza che conta 700 abitanti, che arriva alle luci della ribalta per una tripla vincita, così come raccontato da Agimeg.it.

Sono tre tagliandi diversi i protagonisti di questa tripla vincita, parliamo del Miliardario Maxi, del Nuovo 100X e del Vinci in Grande che, non solo offrono la possibilità di portare delle somme a casa centrando i numeri vincenti, ma anche con dei bonus o con dei simboli che molto spesso arrivano per fare felici i giocatori. Sì, proprio così, e anche da queste colonne ve lo abbiamo raccontato in diverse occasioni. Beh, adesso comunque andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo nella tabaccheria Tucci in Calabria.

Gratta e Vinci, 6mila euro in 3 giorni

“In soli 3 giorni al Tucci Bar e Tabacchi c’è stato un vero e proprio boom. Alcuni clienti hanno infatti acquistato proprio i tre tipi di Gratta e Vinci evidenziati centrando, con diverse modalità, una serie di premi importanti che hanno portato ad una vincita totale di ben 6.000 euro”. Sì, avete letto bene: la tabaccheria in questione, in 72 ore, e in un paesino che non arriva a mille unità, ha regalato ben 6mila euro di vincite. E non sono pochi. Anzi, a dire il vero, sono veramente tantissimi soldi.

Una tripla vincita, clamorosa, con diversi tagliandi e che sicuramente hanno fatto felici diversi giocatori. Sì, perché a quanto pare, alla fine, sono stati più di 3 i biglietti vincenti, ma i Gratta e Vinci che hanno regalato questa cifra sono i tre dei quali vi abbiamo parlato prima.