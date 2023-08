Gratta e Vinci, il colpo senza nemmeno un numero: ecco come è successo

Gratta e Vinci, centra il colpo senza trovare nemmeno un numero vincente: ecco come è successo. Anche se non conosceva il trucco

No, non è un colpo che cambia la vita, ma senza dubbio riuscire a vincere 500euro in questo momento possono aiutare. Anche per passare delle vacanze diverse, visti i prezzi che oggi ci sono in giro magari qualche cena fuori ci esce. Forse. Vabbè, questo è un altro discorso, noi adesso parliamo di come un giocatore, così come raccontato da Agimeg.it, sia riuscito a vincere la somma citata prima senza centrare nemmeno un numero.

La questione è molto semplice, è evidente: perché i nuovi Gratta e Vinci, quelli che da un poco sono in circolazione e soprattutto quelli che hanno un costo sicuramente importante, danno la possibilità non solo di vincere con il numero vincente ma anche di esultare pescando un simbolo. Ed è proprio questo il caso, e parliamo del Maxi Miliardario, un tagliando che ha un costo di 20euro che ha regalato ad un cliente della Tabaccheria 23 di Palestrina, a Roma, 500euro proprio in questo modo. Nessun numero ma il simbolo della moneta, quella appunto che permette di portarsi a casa quasi un milione delle vecchie lire. Ma l’uomo in questione, o la donna, non sapeva il trucco. E ha continuato a grattare tutti i numeri per vedere se dentro c’era qualcos’altro.

Gratta e Vinci, ecco il trucco

Il biglietto in questione comunque non dà solo questa possibilità con la moneta, ma come sappiamo permette inoltre di vincere tutto se si trova il lingotto. In qualche occasione, inoltre, il lingotto è stato “fasullo”, visto che ha regalato, come in questo caso, “solamente” 500 euro. Vabbè, anche in questo caso non divaghiamo e torniamo al trucchetto.

Ve lo abbiamo già raccontato, nel momento in cui in un Gratta e Vinci si trova uno dei simboli, è inutile continuare a grattare, il gioco praticamente è bloccato dal simbolo uscito e non ci sono altre possibilità di vittoria. Ma questo lo sanno solamente quelli che sono i giocatori incalliti o quelli che leggono IlVeggente.it.