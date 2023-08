Gratta e vinci, il nuovo tagliando è una bomba: baciato dalla fortuna alla toilette

Gratta e vinci, la fortuna ha baciato un altro fortunello: stenterai a credere a quello che è capitato a quest’uomo.

La fortuna, si sa, si nasconde nei posti più impensabili. Se così non fosse, d’altra parte, sarebbe facile trovarla. E invece no, non lo è affatto. Tant’è che a volte la si cerca per una vita intera senza mai, ahinoi, riuscire a scovarla ed individuarla.

Zachary Sharpe, però, è stato fortunato. Molto fortunato. Ha impiegato solo qualche decina di anni per trovarla e non avrebbe mai potuto immaginare, o almeno presumiamo, dove la dea bendata si nascondesse. Ma cominciamo a raccontare la sua storia, assolutamente incredibile, dal principio. L’uomo, originario della città di Thomasville, nello Stato americano del North Carolina, si è recato qualche giorno fa a Charlotte per assistere al concerto del suo mito. Ci è mancato poco che la performance del famoso rapper Post Malone saltasse, dal momento che una fortissima tempesta ha di fatto costretto l’artista a salire sul palco molto più tardi di quanto previsto. Alla fine, però, tutto è filato per il verso giusto.

Era notte fonda, tuttavia, quando Sharpe si è rimesso alla guida e ha imboccato la strada di casa insieme alla sua famiglia. Durante il tragitto, si è dunque concesso una “pausa wc” che, col senno di poi, si è rivelata provvidenziale. Sì, perché se la vescica non avesse fatto le bizze, per così dire, ora non saremmo qui a raccontarvi questa storia da non perdere.

Gratta e vinci, galeotta fu la pausa wc

La famiglia Sharpe si è fermata a Lexington, più precisamente al negozio Sheetz, per andare al bagno e rifocillarsi un po’. E mentre Zachary vagava per l’area di servizio, dopo il suo toilet break, qualcosa ha attirato la sua attenzione: la nuova serie di Gratta e vinci Black Titanium, che aveva debuttato qualche giorno prima dei fatti narrati e che mette in palio 6 premi da 4 milioni di dollari e 16 da 100mila.

L’uomo di Thomasville ha acquistati tre, al prezzo di 30 dollari l’uno. Nel primo ha scovato 300 dollari, ma la sorpresa più grande si nascondeva sotto la patina argentata del secondo tagliando da lui comprato: lì c’erano, udite udite, la bellezza di 100mila dollari. “Non riesco nemmeno a crederci – ha dichiarato – Quando l’ho grattato via sono quasi svenuto. Ero letteralmente senza parole. Lo eravamo tutti. Penso a tutti i fattori che hanno giocato quando sono arrivato in quel negozio. È stata la tempesta perfetta”.