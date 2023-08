Eugenie Bouchard, il vestito sale e la pressione pure: fan in estasi

Eugenie Bouchard, il mini abito pop ha scatenato la fantasia dei follower. Coro unanime: “La più sexy sei tu”.

Nelle scorse settimane è stata di tutto un po’. Una tennista, ma per prima cosa, ma anche una splendida Barbie di fucsia vestita, oltre che una sensualissima sirena col bikini più ammaliante di tutti i tempi. Ci ha riservato talmente tante sorprese, in questa lunga estate, da poterci scrivere un libro su.

Ma la buona notizia è che Eugenie Bouchard non ha ancora finito. In questi ultimi giorni è stata attiva come non mai e ci ha regalato, soprattutto, tantissimi scatti da urlo. Di quelli, per inciso, che faremo fatica a dimenticare. La bella tennista non è riuscita ad accedere al secondo turno del “suo” Masters 1000, quello che si è giocato nella città che le ha dato i natali, ossia Montreal. Ciò nonostante ne è stata comunque protagonista, seppur a margine, grazie alla sua collaborazione con il canale Sports Net. Il suo lavoro sul piccolo schermo è stato acclamatissimo e ha dato modo ai follower di potersi godere la loro beniamina del cuore nonostante la sconfitta subita da Danielle Collins.

In occasione delle varie dirette dall’IGA Stadium, la splendida Genie ha peraltro sfoggiato una manciata di outfit assolutamente deliziosi. Per il suo debutto aveva optato per un completo con una vistosissima scollatura, ma anche in seguito non si è risparmiata. E la foto apparsa sul suo profilo Instagram nelle scorse ore ne è, semmai aveste bisogno di ulteriori prove, la dimostrazione.

Il vestito pop di Eugenie Bouchard è la ciliegina sulla torta

L’abito che indossa in questo carosello di scatti le sta divinamente bene e si sposa alla perfezione con la sua personalità eclettica ed esplosiva. Colorato e irriverente, sensuale e giocoso, ha inevitabilmente attirato l’attenzione, ed anche i commenti, dei sostenitori della bella tennista canadese.

Il verdetto, almeno a giudicare dai commenti che sono apparsi in calce a queste fotografie da sogno, sembra bene o male unanime. Come riporta anche il The Sun, sono in tanti ad aver scritto che non c’è storia. Che è lei, in assoluto, la tennista più sexy del reame. Cosa che pensano in tanti da anni, per la verità, indipendentemente dai successi sportivi della sportiva-influencer. “Sei una delle donne più belle del pianeta”, ha scritto qualcuno; “Sei più bella di una Barbie”, le ha fatto eco qualcun altro, tirando in ballo il film del momento.

E non si può certo dare torto a chi ne è convinto, perché la Bouchard è oggettivamente una delle atlete più affascinanti che si siano mai viste nel circuito.