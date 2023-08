Strepitosa Camila Giorgi: pizzi e merletti e Instagram va a fuoco

Camila Giorgi, questa foto deliziosa ha mandato su di giri i follower della splendida tennista: un look che toglie il fiato.

A Montreal sembrava fosse on fire come non la si vedeva da tempo. Come quando, due anni prima, aveva fatto piazza pulita delle sue avversarie e vinto il titolo in palio al Canada Open. Alla fine Camila Giorgi non è riuscita a bissare quel successo indimenticabile e, alle porte degli ottavi di finale, è stata battuta da Petra Kvitova.

Avrebbe potuto riprovarci a Cincinnati, ma nell’Ohio è andata peggio che in Canada. Nella prima gara delle qualificazioni, infatti, la tennista di Macerata si è vista costretta ad alzare bandiera bianca. Aveva perso il primo set e vinto il secondo, ma nel terzo, quando era sotto di 3 game, ha interrotto il gioco e stretto la mano alla sua avversaria, la canadese Rebecca Marino, in segno di resa. Ha preferito non continuare per via di un problema fisico non meglio precisato che le ha così impedito, ancora una volta, di giocare al meglio delle sue possibilità. Ancora un ritiro, ancora un boccone amaro da digerire, dunque, per la campionessa marchigiana, che da qualche tempo a questa parte non sembra troppo fortunata dal punto di vista fisico.