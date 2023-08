L’agente di Mario Rui si scusa: “De Laurentiis ha mantenuto la promessa”

Mario Rui e Zielinski continueranno al Napoli: il polacco ha rifiutato un contratto ricchissimo arrivato da parte dei sauditi, e lo spagnolo è stato rinnovato, così come chiesto con parole forti dal suo agente.

Aurelio De Laurentiis, dunque, ha mantenuto la parola… Lo ha confermato l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. Il procuratore ha parlato del no di Zielinki ai sauditi e del rinnovo del suo assistito, dopo che nei giorni scorsi lo stesso Giuffredi aveva parlato contro De Laurentiis, accusandolo di essere stato poco limpido e di aver negato il prolungamento promesso allo spagnolo. Ma ora l’agente è pronto a chiedere scusa.

“Sicuramente non è stata la mia intervista a far cambiare idea al presidente e a far rinnovare Mario Rui” ha detto il procuratore. “Sul rinnovo di Mario Rui, il presidente l’aveva promesso perché credeva che fosse una cosa giusta. Ha mantenuto la promessa, come lui fa sempre, almeno con me. Quando mi ha dato la parola l’ha sempre mantenuta, davvero“.

Dopodiché Giuffredi ha cercato di chiarire la propria posizione. “Magari si stavano allungando un po’ i tempi per mille altre cose, certo non dovute a Mario Rui… Per quanto riguarda quell’intervista, voi dovete capire che chi fa il mio lavoro vive con estrema pressione certe cose, vive tutte le ansie dei giocatori“.

“Vengo messo sotto stress in continuazione, e quindi a volte uno può anche fare un’intervista o dire delle parole un po’ pesanti o inopportune. Ma sono tutte parole o interviste dettate dallo stress. Quindi quella è un’intervista in cui io sono andato oltre, sicuramente ho detto delle parole fuori posto, ho sbagliato“, ha detto ancora l’agente di Mario Rui.

L’agente di Mario Rui si scusa con De Laurentiis: “Con me è stato sempre un uomo di parola“

“Ma tutto questo è stato dovuto non a una strategia e nemmeno per parlare male del Napoli, della squadra della mia città o di De Laurentiis con cui ho un ottimo rapporto. Era la situazione a stressarmi. Per questo ci tengo a fare le scuse pubbliche al presidente De Laurentiis e al dottor Chiavelli che hanno subito una mia intervista fuori luogo.”

Il procuratore ha parlato anche del no di Zielinski all’Arabia: “Credo che abbia intuito la stima di Garcia, e questo ha influito per il suo no all’Arabia. Sicuramente Garcia ha influito tanto, ed è stato molto d’aiuto anche per il rinnovo di Mario Rui… Zielinski è un giocatore che stimo da sempre, è un giocatore che credo sia un valore aggiunto per il Napoli. Credo sia un giocatore difficilissimo da sostituire. Il ragazzo voleva rimanere a tutti i costi al Napoli, lui e la sua famiglia, rinunciando a tantissimi soldi“.

“Quindi gli va fatto un plauso“, ha detto l’intervistato. “E il Napoli, come sempre, ha fatto un capolavoro, perché ha tenuto uno dei più importanti della sua rosa e credo abbia le condizioni equilibrate per il club e il giocatore”.

“Io posso avere mille difetti“, ha concluso il procuratore, “perché il mio non è un carattere facile, ma sono uno di grande umiltà e intelligenza. Le persone sono intelligenti sono quelle che quando sbagliano alzano la mano e chiedono scusa. Io in questo momento mi sono reso conto di aver sbagliato, di aver alterato troppo i temi e i toni delle situazioni e quando ho chiuso Mario Rui, ho chiesto scusa sia al presidente che al dottor Chiavelli, perché mi sono reso conto di aver esagerato“.