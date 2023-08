Gratta e Vinci, sbanca con un super “100X”: ora lo sa tutto il paese

Più il paese è piccolo è più cresce la eco della vincita, nel momento in cui qualche fortunato compra il Gratta e Vinci giusto.

Il Gratta e Vinci in questione rimanda all’ormai noto gioco della tipologia 100X, un tagliando che sarà diventato parecchio famoso soprattutto nel paese in cui si è registrata la felice vincita. L’Agimeg, che riporta la notizia, parla di un paesino di 422 anime e di una super vincita. Lo speciale tagliando, in grado di trasformare delle vincite normali in super premi, era un New Tutto x Tutto.

La storia è avvenuta nella tabaccheria L’angolo della Fortuna (nomen omen), in via Leonardo da Vinci 5, a San Leo, una piccola frazione di 422 abitanti di Anghiari, in provincia di Arezzo.

Il Gratta e Vinci New Tutto X Tutto è un tagliando da 5 euro. Per giocare basta grattare I Numeri Vincenti e le monete. In pratica, per ogni Giocata, se si trova uno o più Numeri Vincenti, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicati per il valore del relativo Moltiplicatore.

Se sotto le monete si trova il simbolo PER (inteso come il per della moltiplicazione) si vince la somma dei premi dell’intera Giocata, moltiplicata per il valore del relativo Moltiplicatore.

Il paese in festa per la vincita al Gratta e Vinci

L’Agimeg conferma che è stato proprio grazie a un super moltiplicatore che un fortunato cliente della tabaccheria in provincia di Arezzo è riuscito a mettersi in tasca una ricca vincita. Grattando nell’area numeri vincenti, il giocatore ha trovato il 43, cioè il numero presente anche in una delle giocate.

Nello specifico, sotto il 43, il giocatore ha trovato la somma di 20 euro. Pensava quindi di non incassare una vincita così importante e consistente. Ma poi è arrivata la lieta sorpresa.

Grattando sul moltiplicatore che era in corrispondenza della giocata con il 43, il fortunato giocatore toscano ha trovato un incredibile X100. La vincita di 20 euro si è perciò moltiplicata per 100 volte, aiutando il fortunato giocatore a incassare una vincita di ben 2.000 euro.

Ricapitolando, il New Tutto per Tutto è venduto al costo del biglietto di 5 euro e propone una vincita massima pari a 500.000 euro. Gli altri premi in euro sono da 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000. Per consultare il regolamento integrale bisogna come al solito riferirsi al Decreto Direttoriale Prot. 201659/R.U. pubblicato sul sito www.adm.gov.it dal 29 maggio 2023.