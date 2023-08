Gratta e Vinci, la moneta porta fortuna: ha smesso subito di grattare

Basta la moneta giusta, quella che porta la vera fortuna, a farlo smettere di grattare: ecco la cronaca di un’atipica vincita al Gratta e Vinci. Il tagliando è un Il Miliardario Mega.

Il Miliardario Mega è un gioco Gratta e Vinci commercializzato al costo di 10 euro che promette una vincita massima da ben 2.000.000 di euro! Le probabilità di incassare sono, per premi superiori a 10.000 euro, di un biglietto ogni 840.000. I premi da 501 eruo a 10.000 possono arrivare ogni 5.267 tagliandi. Per premi fino a 500 euro, invece, la probabilità di vincita è di un biglietto ogni 7,22 (esclusi i premi eguali al costo della giocata ai sensi dell’art. 9 comma 1ter D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018).

L’Agimeg racconta di una curiosa vincita verificatasi presso la Tabaccheria 23, che si trova all’interno del centro commerciale I Platani, in via Prenestina Vecchia 220, a Palestrina, in provincia di Roma. Un luogo in cui di recente si è registrata un’altra importante vincinta al Gratta e Vinci.

Il Miliardario Mega è un gioco molto amato grazie ai ricchi premi offerti dal regolamento. Per vincere bisogna trovare nella sezione i tuoi numeri una o più volte uno o più numeri vincenti. E così ci si aggiudica il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se, poi, nell’area i tuoi numeri si trova il numero Jolly, si vince dieci volte il premio corrispondente.

La moneta che porta istantanea fortuna: non ha senso grattare ancora al Gratta e Vinci…

Il regolamento del tagliando prevende anche che se ne i tuoi numeri esca il simbolo della stella, si possano vincere 100 euro. Di fronte al simobolo del ferro di cavallo, si ottengono 200 euro. Con il simbolo della moneta, la vincita è di 500 euro. Infine, con il lingotto, si vincono tutti i premi dell’area di gioco.

La vincita raccontata dall’Agimeg è arrivata proprio con l’opzione di gioco dei simboli: il giocatore che ha tentato la fortuna con il Gratta e Vinci nella tabaccheria di Palestrina ha voluto grattare subito nell’area i tuoi numeri. E così ha scoperto il simbolo della moneta. E proprio la moneta gli ha portato fortuna col particolare Gratta e Vinci.

Un solo simboletto, e il clinete della provincia di Roma si è potuto portare a casa una vincita di 500 euro. Non tanti soldi, certo, ma vuoi mettere la soddisfazione di guadagnarli subito, senza neanche doversi spendere nell’azione del grattare fino alla fine… Ovviamente il giocatore lo avrà fatto, per essere sicuro che i suoi numeri non nascondessero altri premi. Si è dovuto accontentare di 500 euro. Di certo senza lamenti.