Estrazione Lotto oggi, 16 agosto 2023 | Numeri in diretta

In diretta i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi, mercoledì 16 agosto 2023. I risultati in tempo reale, con i numeri del Simbolotto e del 10eLotto.

Ecco i numeri del concorso posticipato del Lotto, con le estrazioni del 10eLotto e del Simbolotto. Per via del Ferragosto, le estrazioni del Superenalotto sono state anticipate al 14 agosto, mentre quelle del Lotto posticipate al 16.

Come già annunciato, dal 7 luglio al 29 dicembre, alle tre edizioni classiche del martedì, del giovedì e del sabato, si aggiunge una quarta estrazione, che si terrà il venerdì, alla stessa ora di sempre, per contribuire a finanziare opere a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna.

Il classico gioco numerico italiano dalle antichissime origini si basa sull’estrazione di cinque numeri compresi tra l’1 e il 90. I premi in palio sono molteplici. I giocatori possono quindi scegliere i numeri e selezionare le sorti, cioè le tipologie di puntata e le modalità di scommessa, con la possibilità di combinarle all’interno della stessa schedina. Si può puntare sull’estratto, l’estratto determinato, l’ambo, l’ambetto, il terno, la quaterna e la cinquina.

Il Lotto online consente ai giocatori di fare le loro giocate in qualsiasi momento e di compilare le schedine di gioco in formato digitale in pochi clic. Basta accedere a uno dei siti di gioco autorizzati da ADM, inserendo le proprie credenziali e ricaricando il conto gioco dell’importo desiderato, e così si può iniziare subito a giocare al Lotto online.

Estrazione Lotto oggi: 16 agosto 2023, concorso n° 102

I giocatori possono tentare la fortuna nelle tabaccherie, nelle ricevitorie dei bar autorizzati e tramite i sistemi online. Insieme al Lotto tradizionale arrivano anche le estrazioni del 10eLotto e del MillionDay.

Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire dalle 20:00 i numeri del Lotto, del 10eLotto e del Simbolotto appena disponibili (premere F5 per aggiornare).

Numeri del Lotto:

BARI 1 86 60 58 41

CAGLIARI 35 46 24 40 39

FIRENZE 34 27 42 78 81

GENOVA 53 13 22 58 73

MILANO 2 17 37 33 5

NAPOLI 37 19 27 86 65

PALERMO 25 41 43 80 63

ROMA 77 41 14 71 87

TORINO 49 14 31 63 75

VENEZIA 10 46 68 44 33

NAZIONALE 5 35 21 31 27

Numeri 10eLOTTO:

10eLotto: 1 – 2 – 10 – 13 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 34 – 35 – 37 – 41 – 46 – 49 – 53 – 60 – 77 – 86

NUMERO ORO: 1

DOPPIO ORO: 1 86

Simbolotto:

35 – UCCELLO 2 – MELA 9 – CULLA 36 – NACCHERE 21 – LUPO

Attenzione: come sempre, è vivamente consigliato, al fine di riscontrare eventuali vincite pregresse, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure sui siti Sisal.it e Lottomatica.it.

Per controllare i numeri estratti, con le estrazioni passate del Superenalotto, si può visitare il sito ufficiale del gioco, quello Sisal.it o quello della Snai. In alternativa è possibile scaricare la app Superenalotto. Tutti i citati metodi permettono anche di verificare le eventuali vincite immediate, relative ai quattro numeri estratti nel cosiddetto “Quadrato magico”.

Chi ha giocato in ricevitoria può usare l’opzione “Verifica schedina” sempre sull’app. Una volta attivata la funzionalità, bisogna solo inquadrare il codice QR presente in fondo alla ricevuta e l’applicazione restituirà immediatamente l’esito della giocata.