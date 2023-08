Ajla Tomljanovic, l’immaginazione non serve: curve rosso fuoco

Ajla Tomljanovic, il rientro in campo è lontano, ma per fortuna ci sono i social: quella foto è un vero e proprio capolavoro.

Il 2022 era stato decisamente il suo anno. Non solo perché aveva sconfitto Serena Williams nel giorno del suo addio al tennis, ma perché tanti ottimi risultati aveva raggiunto tra un torneo e l’altro. E tutti pensavano che i tempi fossero finalmente maturi, che presto l’avremmo vista laddove in molti ritenevano meritasse di stare: in cima al ranking.

Ma il destino, ahinoi, non la pensava così. Non è stato affatto clemente con Ajla Tomljanovic, la cui stagione è stata irrimediabilmente compromessa da un infortunio con il quale continua a fare i conti ancora oggi. All’inizio dell’anno ha dovuto subire un intervento al ginocchio e aveva annunciato che, per ovvie ragioni, non avrebbe potuto giocare per qualche tempo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare, però, che la sua assenza dal circuito potesse protrarsi tanto a lungo. Ad oggi, a conti fatti, non è mai scesa in campo, a riprova del fatto che per rimettersi in forma le è occorso molto più tempo di quello inizialmente ipotizzato. Da qualche settimana ha ricominciato ad allenarsi, ma il suo rientro non è ancora all’orizzonte.

Non è dato neanche sapere, al momento, se potrà essere presente o meno allo Us Open. Sarebbe utile che ci fosse, considerando che lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale – l’aveva fermata Ons Jabeur – e che, di conseguenza, ha parecchi punti da difendere. Appare però assai improbabile che rientri proprio in occasione di una competizione dura come, per l’appunto, lo Slam a stelle e strisce.

Ajla Tomljanovic, stretto come una seconda pelle: che delizia

La bella Ajla, alla quale è toccato in sorte lo stesso ed amaro destino del suo ex fidanzato Nick Kyrgios – che, come lei, è fermo ai box per infortunio dall’inizio dell’anno e ha giocato un solo match – è tornata, dicevamo, ad allenarsi.

Nei giorni scorsi lo ha fatto e ha voluto rendere i suoi follower partecipi del workout nel quale si stava impegnando, inconsapevole, forse, del fatto che avrebbe fatto strage di cuori. La Tomljanovic, di origini croate ma naturalizzata australiana, indossava infatti un completo talmente stretch da non lasciare il minimo spazio all’immaginazione.

Una mise rosso fuoco, stretta come una seconda pelle, che ha messo deliziosamente in mostra le splendide curve della ragazza che, fino ad un anno e mezzo fa, stava insieme all’italiano Matteo Berrettini. E che, grazie alla sua bellezza acqua e sapone, è considerata una delle più affascinanti tenniste del circuito maggiore.