WhatsApp, le immagini gratis più belle per gli auguri di Ferragosto

WhatsApp, sorprendi i tuoi cari e i tuoi amici con le immagini più belle (completamente gratuite) per augurare un buon Ferragosto.

Ogni 15 agosto, in Italia, si celebre il Ferragosto. Si tratta di una tradizione importante, che affonda le sue radici nell’antica Roma, e che ancora oggi viene festeggiata in tutto il Paese. In tantissimi aspettano con fervore l’arrivo di questa giornata: tra gite, mangiate in compagnia dei propri amici e fuochi d’artificio, è senza dubbio una delle festività più allegre e attese dell’anno.

Un altro punto a favore del Ferragosto è legato, ovviamente, al fatto che cade proprio durante la bella stagione e con l’arrivo delle tanto agognate ferie. Quale periodo migliore dell’anno per concedersi una giornata, o più, all’insegna del divertimento e del relax insieme alle persone più care? Solitamente, infatti, a Ferragosto vengono organizzate gite fuori porta, pomeriggi in piscina, al lago o al mare.

Molto gettonati sono i falò e i barbecue, insieme ai pranzi al sacco che vengono preparati a casa prima di mettersi in viaggio. Non mancano, inoltre, i fuochi d’artificio e la musica, per rendere l’atmosfera ancora più speciale. Se anche tu desideri sorprendere i tuoi parenti, amici e conoscenti con degli auguri a tema su WhatsApp, questo articolo è ciò che fa per te. Di seguito, vedremo le immagini più belle e gratuite da utilizzare.

Fuoco e acqua: il simbolo per eccellenza del Ferragosto

Il termine Ferragosto trae le sue origini dal latino e, per la precisione, da “feriae Augusti” (ossia “il riposo di Augusto”) e prende ispirazione dall’imperatore romano, che diede il suo nome anche al mese stesso. Quest’ultimo, nel 18 a.C., decise di introdurre la celebrazione intenta a segnare la fine del lavoro degli agricoltori. Col passare del tempo, la festa è passata dal far parte della tradizione pagana all’essere riconosciuta dalla Chiesa Cattolica.

Il simbolo principale del Ferragosto è quello che vede l’unione di fiamme e acqua. Questo si lega all’usanza pagana di accendere il fuoco, da cui derivano i falò molto popolari durante questa giornata. Si tratta di un rituale propiziatorio, che ha l’intento di purificazione. Di conseguenza, la prima immagine consigliata per gli auguri di Ferragosto riprende proprio tale tradizione.

Fuochi d’artificio per un’atmosfera unica

Un’altra immagine molto azzeccata per augurare un buon Ferragosto a un parente, un amico o semplicemente un conoscente, sono i fuochi d’artificio. Gli spettacoli pirotecnici rientrano tra le usanze della festività, come avviene anche con altre celebrazioni importanti (basti pensare all’ultima notte dell’anno e alle luci che invadono le città).

Mare, sole e relax: niente di meglio che festeggiare con una gita fuori dalla città

Infine, essendo una tradizione tipica dell’estate, il Ferragosto viene sempre associato alle alte temperature e – per chi ne ha la possibilità – ad una bella scappatella al mare o al lago. Un’immagine che faccia pensare alla bella stagione, al sole e al relax su un lettino da spiaggia, è ciò che ci vuole.

Con queste immagini riuscirete senza dubbio a sorprendere i vostri cari: cosa aspettate a sceglierne una e ad inviare i vostri auguri alle persone a cui tenete maggiormente? D’altronde il Ferragosto, come ogni altra festività, è un’occasione in più per dedicare il proprio tempo a chi amiamo di più.