Tennis, quando la volpe non c’è la scollatura “balla”: abiti e bikini micidiali

Tennis, la scollatura micidiale ha fatto impazzire gli utenti dei social network: un carosello di foto da non perdere.

L’antico proverbio non dice esattamente questo. Non parla di volpi, come certamente ben saprete, ma di gatti. E non fa riferimento ad alcuna scollatura in grado di ballare, naturalmente, quanto piuttosto a dei topi che, in assenza dei loro nemici felini, si darebbero alla pazza gioia.

Una rivisitazione era però d’obbligo, considerando il tema che intendiamo affrontare oggi con voi. Non è un caso che il titolo scelto alluda a una volpe, dal momento che il soprannome del tennista in questione è proprio The Fox. E molti di voi avranno certamente capito, a questo punto, che è di Jannik Sinner, numero 1 d’Italia, che stiamo parlando. In questi giorni l’altoatesino si trova al di là dell’Oceano ed è impegnato in un lungo e faticoso tour de force che precede, di fatto, l’ultimo Slam della stagione, vale a dire il mitico Us Open. E ha appena vinto, come se non bastasse, il suo primo Masters 1000, quello di Toronto.

Chi segue il re del tennis azzurro, ribattezzato volpe per via dei suoi capelli rossicci, che tanto ricordano il manto dell’astuto carnivoro, saprà certamente che, a differenza di altri suoi colleghi, è molto riservato. Soprattutto sul fronte sentimentale. Ha una fidanzata, il cui nome è Maria Braccini. Lei non è una wag come tutte le altre, però. Non aspettatevi di vederla seduta nel box del suo amato, dunque, perché tendenzialmente potrebbe non succedere mai.

Tennis, Maria Braccini da sogno: vacanze in Costa Azzurra

Sinner è stato categorico in merito e sembra disposto a tutto pur di proteggere la privacy della sua dolce metà e, più in generale, quella della coppia. La splendida Maria, di professione influencer, lo segue molto spesso, solo che agisce in incognita, nel senso che siede sugli spalti come fosse una tifosa qualunque.

A Wimbledon si era esposta un po’ di più, rivelando ai suoi follower di trovarsi proprio all’All England Club. A giudicare dai contenuti che ha postato sui social network nelle scorse ore, invece, sembra che quello tra Canada e Ohio sia stato per Sinner un viaggio in solitaria. La bella fidanzata, così almeno pare, non è con lui.

Si trova in Costa Azzurra e potrebbe aver deciso, o almeno lo supponiamo, di trascorrere le vacanze in compagnia della famiglia, alla quale pare sia molto legata, invece che seguire il suo campione del cuore in trasferta al di là dell’Oceano. Le foto ci mostrano una Maria Braccini in ottima forma che, tra bikini striminziti e abiti dalla scollatura vertiginosa, se la spassa nonostante la “mancanza” del suo principe azzurro.