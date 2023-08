Gratta e Vinci nel 2023: i tagliandi che hanno creato più milionari

Quali tagliandi Gratta e Vinci hanno contribuito a offrire maggiori vincite miliorarie nel 2023? Ecco i dati relativi al primo semestre.

Nei primi sei mesi del 2023 i Gratta e Vinci hanno distribuito in tutto ben trentanove premi milionari. E il mese più fortunato è stato quello di maggio, con dieci tagliandi a sette cifre. Anche giugno è stato un mese piuttosto ricco, con cinque premi milionari.

Come vi abbiamo rivelato in un precedente articolo, più della metà dei premi si è verificata nelle Regioni del Nord. Sono infatti ventidue i biglietti milionari Gratta e Vinci registrati nel Nord del Paese. Nove invece le vittorie consistenti al Centro e otto in tutto al Sud. È andata male alle Isole, dove non si è registrato alcun Gratta e Vinci milionario.

Secondo Agimeg, tra i citati trentanove premi milionari, ci sono stati sei tagliandi da 5 milioni di euro e ben ventinove biglietti da 2 milioni di euro. Soltanto tre, invece, da 1 milione di euro. E poi c’è stato anche il Gratta e Vinci da sogno, con una fantastica vittoria da 6 milioni di euro!

Quali sono i tagliandi Gratta e Vinci che nel primo semestre 2023 hanno creato più milionari?

I tagliandi più fortunati per ora appartengono al gioco de Il Miliardario Maxi. Questo particolare Gratta e Vinci ha infatti già regalato dieci premi milionari. Per la precisione cinque da 5 milioni di euro e cinque da 2 milioni di euro. Al secondo posto fra i tagliandi che hanno offerto vincite più alte c’è il New Turista per Sempre. Il noto Gratta e Vinci che regala di fatto un vitalizio, quest’anno, ha già reso felicissimi sei giocatori. Il Miliardario Mega ha regalato cinque premi da 2 milioni di euro.

Si sono registrate poi quattro vincite milionarie con Nuovo 100x e Nuovo 50x. Il primo gioco ha regalato due vincite da 5 milioni di euro e due da un milione di euro. Il Nuovo 50x, invece, ha premiato i giocatori con quattro vincite da 2 milioni di euro.

Altre vincite milionarie sono arrivate con il gioco Super Numerissimi, specificamente con il Bonus Tutto x Tutto, e con Sfinge d’oro, il Ricco Natale e Oro 24 Carati…. La vincita più elevata, neanche a dirlo, è arrivata con un tagliando del gioco Vinci in Grande: si parla di ben 6 milioni di euro.

Agimeg segnala che fra tutti i Gratta e Vinci che offrono premi milionari, ce ne sono ancora due a non aver fornito vincite così alte: Turbo cash e Il villaggio di Natale.