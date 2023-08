Gratta e Vinci, pensionata non capisce la cifra vinta: sorpresa finale

Una pensionata ha vinto una cifra da capogiro al Gratta e Vinci: un po’ scioccata dall’emozione, non aveva ben capito l’entità del premio.

Capita spesso che il fortunato giocatore non si accorga di avere tra le mani un tagliando vincente anche dopo averlo grattato a fondo e averlo analizzato in tutti i suoi dettagli. Oppure che confonda il reale importo della cifra vinta. Magari dipende anche dall’emozione: di fronte a certe vincite, la ragione trema e perde per qualche istante la capacità di valutare con chiarezza ciò che sta capitando.

L’Agimeg riporta la vicenda di una giovane pensionata trevigiana, una sessantenne, baciata dalla fortuna dopo l’acquisto di un Gratta e Vinci Nuovo 100X. E che vincita ha fatto, la signora? Secondo il resoconto, ha trovato proprio il 100X. L’emozione è stata tanta da farle fraintendere la portata della vincita…

La pensionata di sessant’anni, cliente della tabaccheria Duomo di Cenada, quartiere di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, ha acquistato il Gratta e Vinci Nuovo 100X. Un tagliando dal costo di 20 euro, che prevede varie opzioni di gioco.

La pensionata scopre il 100X al Gratta e Vinci ma non si rende conto della vincita reale

Grattando il Nuovo 100X, la signora ha trovato nell’area i tuoi numeri il moltiplicatore massimo previsto dal tagliando. E cioè il mitico 100X che dà anche il nome al biglietto. In pratica, ha grattato sotto il 100X ed è apparsa la somma di 500 euro.

La signora aveva capito di aver vinto ma non si era resa conto della cifra reale che aveva guadagnato con la sua giocata. Per fortuna, Flavio Bortoluzzi, titolare della tabaccheria, è intervenuto per renderla edotta. L’ha fatta calmare e poi le ha comunicato la mega vincita di 50.000 euro. “Cara signora, i 500 euro vanno moltiplicati per 100 volte!“. E così sono partiti i festeggiamenti per la fortunata pensionata.

Per vincere a questo gioco bisogna trovare nell’area i tuoi numeri una o più volte, uno o più numeri vincenti. E così si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se, invece, si trova uno dei numeri bonus, si vincono due, cinque o dieci volte il premio corrispondente. Infine, scoprendo ne i tuoi numeri il simbolo 10X, 20X, 50X o 100X si vince dieci, venti, cinquanta o ben cento volte il premio corrispondente!