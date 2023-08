Kayla Simmons fa sudare Instagram: selfie bollente negli spogliatoi

Kayla Simmons, con le sue sensualissime foto, sta contribuendo di gran lunga all’innalzamento delle temperature sui social. L’ultimo selfie fa sudare.

Il web è ormai ai suoi piedi. La meravigliosa Kayla Simmons ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti, conquistando tutti per merito del suo irresistibile fascino. Con le sue curve da urlo, la giocatrice di pallavolo ha letteralmente stregato i tifosi e non solo, guadagnandosi un notevole successo. L’ultimo selfie apparso sul suo profilo Instagram ha infiammato il social, facendo alzare inevitabilmente le temperature: è più sensuale che mai.

Classe 1996, Kayla Simmons è senza dubbio l’influencer di volley più seguita e desiderata del momento. Il suo profilo Instagram vanta 1 milione di follower, con i quali interagisce quotidianamente deliziandoli con i suoi scatti. La sua è una bellezza fuori dal comune e, davanti alle foto che pubblica sul web, è impossibile non rimanere a bocca aperta davanti alle sue curve pericolose.

Lei stessa non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei fan. Kayla sfoggia sempre abiti succinti e costumi striminziti, che fanno quasi fatica a contenere le sue forme generose, apparendo di volta in volta sempre più “hot”. Restare indifferenti di fronte alle sue foto è una vera sfida e ogni suo scatto, sui social, viene sommerso dai like e dai commenti degli utenti.

Kayla Simmons infiamma i social con il suo selfie allo specchio: panorama da sogno

La pallavolo è sempre stata la sua più grande passione e, a livello agonistico, ha militato nella Marshall University di Miami ricoprendo il ruolo di titolare. Con il passare del tempo, si è avvicinata anche al mondo dei social, dove è riuscita a costruirsi un regno tutto suo. Su Instagram, la meravigliosa atleta è ormai una vera e propria diva: le sue immagini fanno sognare follower da tutto il mondo.

Attiva anche su OnlyFans, Kayla si diverte a mettere alla prova i suoi fan con scatti a dir poco mozzafiato: a quanti avrà iniziato a girare la testa davanti al suo ultimo selfie? Nella foto scattata allo specchio la pallavolista si trova in spogliatoio, probabilmente prima di un allenamento. Il suo viso è coperto dallo smartphone e a catalizzare l’attenzione degli utenti ci pensa la sua fantastica silhouette.

La giovane atleta è in piena tenuta sportiva, con tanto di cappellino e asciugamano sulle spalle. Indossa un top che mette per bene in risalto il suo generoso décolleté, abbinato ad un paio di leggins attillati. I fan di Kayla, inutile dirlo, hanno apprezzato molto il selfie della loro beniamina. Il panorama è semplicemente da urlo.