Gratta e Vinci, la “numero uno” di zio Paperone porta fortuna: 100mila euro

La Numero Uno portava fortuna a Zio Paperone ma, a quanto pare, funziona anche con il Grattave Vinci: è successo a L’Aquila.

Un fortunato è entrato nella tabaccheria La Numero Uno, ha grattato l’ultimo numero e ha centrato la vincita che gli ha di fatto cambiato la vita. La tabaccheria che rimanda nel nome la moneta fortunata di Zio Paperone si trova a Pescasseroli. Si tratta di un piccolo Comune di poco più di duemila abitanti in provincia de l’Aquila.

Il fortunato ha acquistato un Gratta e Vinci della serie Il Miliardario Maxi, e non pare fosse un habitué della tabaccheria La Numero Uno, in via della Chiesa 71. Il Miliardario Maxi è un tagliando famoso fra gli appassionati di Gratta e vinci. È un biglietto da 20 euro che prevede diverse modalità di gioco.

Oltre al consueto abbinamento tra i numeri delle aree “i numeri vincenti” e “i tuoi numeri”, il Miliardario Maxi permette vincite con il “Maxi Bonus”, grazie all’X2, X5 e X10. Se ne “i tuoi numeri’” è presente un numero corrispondente a un altro numero segnato fra i Maxi Bonus, il premio relativo sarà moltiplicato per due, cinque o dieci volte.

Nella parte alta de Il Miliardario Maxi c’è anche un’area denominata “se trovi i simboli vinci“. Nel gioco bisogna trovare i simboli della “stella”, che valgono 100 euro, del “ferro di cavallo”, corrispondente a 200 euro, della “moneta”, corrispondente a 500 euro, e del “lingotto”, con il quale si vincono tutti i premi dell’area “i tuoi numeri’”.

Super vincita al Gratta e Vinci: La Numero Uno porta fortuna

La vincita ricchissima è arrivata a Pescasseroli il 6 agosto, quando nel centro storico del borgo si festeggiava la giornata dei ceci della sposa: un’antica tradizione delle spose di Pescasseroli.

Il fortunato cliente della tabaccheria La Numero Uno ha acquistato un Gratta e Vinci della serie Il Miliardario Maxi, e grattando nell’area “i tuoi numeri” ha scoperto, proprio nell’ultima casella, il 40. Un numero presente anche nell’area “i numeri vincenti”. Quanto ha vinto? Il Paperone aquilano si è portato a casa 100.000 euro!

Come sanno tutti gli amanti della Disney, la Numero Uno è una moneta dal valore di dieci centesimi di dollaro, coniata nel 1875: è il primo soldino guadagnato da Paperon de’ Paperoni nel 1877, quando a soli dieci anni faceva il lustrascarpe a Glasgow, sua città natale. Senza quella moneta, Paperone si sente vulnerabile e poco fortunato. Per questo la difende con particolare zelo e non vuole farla vedere a nessuno.