Gratta e Vinci, incassa 200 euro ma resta deluso: la tattica per evitarlo

Gratta, vince, ma resta profondamente deluso: ecco che cos’è successo a un giocatore con un tagliando Gratta e Vinci della serie Vinci in grande.

Il Vinci in grande è il più costoso dei tagliandi disponibili nel gioco del Gratta e Vinci. Chi lo affronta spera però in guadagni amplificati e in maggiorate probabilità di ottenere un premio. Un uomo che si è lasciato sedurre dal Vinci in grande ha creduto di essere riuscito a trovare un tagliando con tutti i numeri vincenti. E già si aspettava una vincita milionaria. Alla fine, però, il Gratta e Vinci lo ha deluso parecchio…

Che cosa è accaduto? Il Vinci in grande è uno dei pochi Gratta e Vinci che garantisce una vincita minima (pari a 40 euro) superiore al costo del tagliando (25 euro). A Lecce, per la precisione presso l’edicola-tabacchi Luchena a Corigliano D’Otranto, un giocatore ha affrontato un’enorme delusione sopo essersi illuso di aver vinto il premio massimo.

Con Vinci in grande si incassa allorquando nell’area “i tuoi numeri” si trova, una o più volte, uno o più “numeri vincenti”. E così si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se si trova invece il numero “bonus X10” si vince dieci volte il premio corrispondente. Poi, se sotto “numero jolly €100”, “numero Jolly €250” o “numero Jolly €500” si trova uno dei “numeri vincenti” si possono vincere rispettivamente 100 euro, 250 euro o 500 euro.

Le vittorie sono garantite anche con il “Gioco Bonus”. Nella fattispecie, se sotto le stelle “bonus €100”, “bonus €200”, “bonus €250”, “bonus €400” o “bonus €500” si trova il simbolo della “banconota” si ottengono 100 euro, 200 euro, 250 euro e così via.

Il giocatore deluso dal biglietto vincente: credeva di aver vinto il premio massimo al Gratta e Vinci

Un cliente dell’edicola in provincia di Lecce avrà di certo un brutto ricordo del Vinci in grande. Pare infatti che grattando nell’area “i tuoi numeri” il protagonista di questa storia abbia scoperto i numeri 65-51-40-26-55. In pratica tutti quelli che erano presenti nell’area “i numeri vincenti”. Con la sola eccezione del “numero bonus”.

Il giocatore era dunque convinto di aver vinto una somma importante: aveva trovato tutti, ma proprio tutti, i numeri che davano la vincita. Alla fine, però, sotto ognuno dei 5 numeri vincenti ha trovato la somma di 40 euro. La vincita totale del Gratta e vinci, che ha lasciato tanto deluso, è stata quindi di 200 euro.

C’è ovviamente una tattica per evitare simili delusioni. Sarebbe quella di grattare prima in corrispondenza dei premi e poi i numeri. Mai il contrario!