Gratta e Vinci da 5 euro, la matematica non è un’opinione: quale comprare

Gratta e Vinci da 5 euro, la matematica non è un’opinione: ecco quale comprare per sperare di vincere qualcosa. Le statistiche non sbagliano mai

Ci sono dei Gratta e Vinci che vanno comprati più di alti. Ma non è che lo diciamo noi, chi saremmo noi per farlo, ma lo dicono i numeri, le statistiche, che sono la cosa più importante per chi decide ogni tanto di provarci con questo gioco.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di diverse vincite piazzate con uno dei classici tagliandi in circolazione, quello che tra poco tempo compirà vent’anni, vale a dire il Miliardario da 5 euro. Prima a Genova e poi in Emilia hanno piazzato un doppio colpo da 300mila euro a testa con questo biglietto che, vuoi o non vuoi, è uno di quelli che è sempre nella mente dei giocatori. Ma c’è da dire una cosa però. Secondo le statistiche, e secondo quelle che sono le probabilità di vincita che ognuno di voi può andare a controllare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli, non è quello che regalerebbe le più alte percentuali. Sì, proprio così. Perché ce ne sono altri che darebbero e che danno qualche percentuale in più. Vi stufate ad andare a trovarvi uno per uno quelli che sono i migliori da grattare? E noi che ci stiamo a fare qui?

Gratta e Vinci da 5 euro, ecco quale comprare

Sì, il lavoro sporco, per voi, lo facciamo noi. E sotto a questo articolo potrete trovare quella che è la classifica dei migliori Gratta e Vinci da comprare con 5 euro e che vi possono realmente dare una possibilità, importante, di centrare il colpo.

Bene, mettiamo le cose in chiaro perché nessuno qui vende fumo. E nessuno qui dice che vincerete sicuramente. Anzi, è tutto il contrario. Quello che qui diciamo noi è che dietro ai Gratta e Vinci ci sono delle probabilità che vanno studiate per sperare di vincere.

E allora diciamolo subito, è il Nuovo Battaglia Navale quello che vi dà maggiori probabilità di vincita. Un biglietto ogni 6,44 permette infatti di portare a casa una somma superiore ai 5 euro che vengono investiti. Subito dopo (6,72) c’è il Portafortuna Plus. Poi a seguire il 20X con 7,09 e il Nuovo Doppia Sfida (anche questo uno dei più amati) a 7,10. Stessa identica probabilità anche per il Turista Per Sempre. Mentre Il Miliardario, è settimo alle spalle anche del 500 Special con 7,84. Quindi, se volete comprare un Gratta e Vinci da 5 euro adesso andrete più guardando questi numeri che a sentimento.