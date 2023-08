Gratta e vinci milionari, due regioni ancora a secco: conto alla rovescia

Gli amanti dei Gratta e vinci dovranno tenere conto di una particolare statistica: i tagliandi milionari latitano da tempo in due Regioni.

Ci sono due Regioni italiane da tempo a secco: da mesi, in questi territori, non si verificano vincite milionarie con il Gratta e Vinci. Coloro che collegano questi concorsi istantanei alla statistica e al calcolo delle probabilità immaginano dunque che presto potrebbero arrivare delle vincite straordinarie!

Secondo uno studio pubblicato da Agimeg, l’agenzia di stampa del mercato dei giochi, il 56% dei premi milionari relativi ai Gratta e vinci si concretizza al Nord. E ci sono due Regioni che non godono di rilevanti vincite da molto, troppo tempo. Il rendiconto afferma che nei primi sei mesi del 2023 in Italia ci sono stati trentanove premi milionari con il Gratta e Vinci.

Più della metà dei premi più ricchi sono finiti al Nord. Nove grosse vittorie si sono registrate al Centro e otto al Sud. Si rivelano senza vincite milionarie, invece, le Isole. Quindi Sicilia e Sardegna sono le Regioni in cui, da oltre sei mesi, non si registrano grosse vittorie con il Gratta e Vinci.

Dei trentanove premi a sei zeri, sei sono stati da 5 milioni di euro. Ventinove da 2 milioni di euro e tre da 1 milione di euro. La fortuna ha poi premiato anche un giocatore con il premio più alto che può essere assegnato da un Gratta e vinci: una mega vincita da 6 milioni di euro.

Vincite al Gratta e vinci: mancano da mesi in due Regioni

I tagliandi che hanno premiato più milionari sono quelli de Il Miliardario Maxi. Al secondo posto c’è il tagliando New Turista per Sempre. Con cinque vincite milionarie si è piazzato al terzo posto Il Miliardario Mega.

Le vittorie non pervenute in Sicilia e Sardegna fomentano i giocatori che sperano orq in un’interruzione repentina della casistica negativa. Per quanto può andare ancora avanti l’indisponibilità di Gratta e vinci vittoriosi nelle due Regioni insulari?

Va ovviamente specificato che non esistono calcoli o probabilità dirette rispetto al fatto che i biglietti milionari possano finire proprio in Sardegna e Sicilia. Chi vorrà tentare la fortuna potrà tuttavia acquistare un tagliando conoscendo questa particolare statistica. E avrà insomma un motivo in più per sperarci… I siciliani e i sardi, di certo, incrociano le dita, tirano fuori una monetina dalle tasche e aspettano.