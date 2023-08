Gratta e Vinci, grandi novità per il Miliardario Mega: lo potete grattare anche in spiaggia. Adesso è anche ufficiale

Sicuramente è uno dei biglietti più in voga del momento. Perché di vincite anche importanti nell’ultimo periodo ne ha regalate. Certo, potrebbe dare di più, come quegli alunni bravi che purtroppo non si impegnano. Però è già tanto.

E comunque, attorno al Miliardario Mega c’è una grossa novità, una di quelle importanti che anche in vacanza vi permetterà di giocarci con tranquillità, senza nemmeno alzarvi dal vostro lettino magari sulla spiaggia, o magari mentre state sorseggiando lo spritz di serata prima della cena. Sì, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha approvato l’interfaccia di gioco denominata “Il Miliardario Mega” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Nuovo Mega Miliardario”. La versione online è già presente sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza. “La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Il Miliardario Mega”, è accessibile: a) mediante connessione al sito mobile del concessionario ed al sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile; b) mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “touch screen”, ove compatibile con detta applicazione”. Questo si legge nella delibera online.

Gratta e Vinci, ecco la novità

Il gioco non cambia, ovviamente, è praticamente identico a quello che si trova nelle tabaccheria con gli stessi importi di vincita e con gli stessi giochi. Ovviamente compresi anche quelli bonus che sono quelli che attirano di più, visto che, qualora si trovasse il lingotto nel proprio biglietto, si potrebbero vincere tutti i premi che ci sono dentro il tagliando.

Una cosa che è successa nelle scorse settimane, così come vi abbiamo raccontato in più di una occasione, anche se a differenza di quanto uno si può immaginare, non ha regalato una grossa vincita: un lingotto d’argento, più che d’oro in quei casi. Ma tant’è, cose che possono capitare senza dubbio a chi cerca la fortuna in questo modo. In ogni caso, la novità adesso c’è, ed è anche bella grande. Sì, al Miliardario si può giocare anche online.