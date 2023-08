Gratta e Vinci, ha smesso di giocare subito: l’amara scoperta

Gratta e Vinci, ha smesso di giocare subito dopo l’amara scoperta: al primo centro ha trovato il lingotto che blocca tutto il resto

Non siamo certamente ai livelli di giugno, quando i Gratta e Vinci hanno regalato delle enormi cifre a chi decideva di comprarne uno. Ma anche a luglio ci sono stati molti fortunati che hanno gioito dopo aver grattato. Insomma, la situazione è quasi identica.

Nel corso di queste settimane, inoltre, vi abbiamo pure parlato di quelle che sono state delle vincite particolari piazzate con il Miliardario, il primo, quello da 5 euro, che in due occasioni ha regalato la bellezza di 300mila euro. Una cifra sicuramente importante che forse qualcuno si aspetta di vincere con quelli che sono dei tagliandi che hanno un costo maggiore. Magari come l’uomo, un cliente di passaggio così come raccontato da Agimeg.it, che si è trovato a comprare un tagliando dello stessa serie, ma dal costo di 20euro, al centro commerciale i Platani a Palestrina, all’interno della tabaccheria 23, l’unica presente dentro l’attività commerciale. Non è la prima volta che la stessa torna alla ribalta per quelle che sono delle vincite piazzate all’interno. Ma in questo caso, la sorpresa, è stata amara.

Gratta e Vinci, il lingotto non fa gioire

I giocatori più esperti sapranno benissimo che una volta trovato un simbolo all’interno del Gratta e Vinci è quasi inutile grattare tutti gli altri. Anzi, senza il quasi, è proprio inutile. Nel regolamento infatti si legge chiaramente che il simbolo blocca tutto.

E lo sapeva pure questo signore, che casualmente ha grattato, come primo numero, l’ultimo a destra beccando immediatamente il lingotto, quello che dà la possibilità di vincere tutti i premi del tagliando. Peccato per lui – visto che sicuramente sognava il colpaccio grosso – che sotto il simbolo c’era solamente la cifra di 20euro. Quindi, in tutti gli altri, lo stesso. Alla fine si è portato a casa 500euro, ma è comunque rimasto l’amaro in bocca!