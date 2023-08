Nuovo Gratta e Vinci “Sotto il Sole”: quali sono le probabilità di vincita

Nuovo Gratta e Vinci “Sotto il Sole”: ecco il tagliando che ci accompagnerà per tutta l’estate. Le probabilità di vincita e tutte le informazioni

Nei momenti importanti dell’anno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette in circolo un nuovo Gratta e Vinci. Sotto Natale, ad esempio, sono molte le iniziative che vedono nuovi giochi protagonisti. Ma stavolta l’obiettivo è quello di metterlo in estate.

E infatti eccolo il nuovo biglietto, il “Sotto il Sole”, che ha un costo di 10euro e che ha come vincita massima 2milioni di euro. Gli altri premi garantiti da questo nuovo tagliando che si può già trovare sia nelle edicole, nei tabacchini ma anche online, sono 20 euro, 30 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, 50.000 euro, 200.000 euro. Oltre i 10 del costo stesso, ovviamente, visto che solamente il Vinci in Grande, come importo minimo, dà la possibilità di mettersi in tasca una cifra maggiore (40euro), superiore ai 25 che vengono spesi per l’acquisto.

Nuovo Gratta e Vinci “Sotto il Sole”, le probabilità di vincita

Ma andiamo a vedere, adesso, quelle che sono le probabilità di vincita di questo tagliando nuovo che probabilmente, alla fine di settembre, non si troverà in circolazione. Sì, perché di solito, questi stagionali, ad un certo punto finiscono di esistere.

Detto dei premi, è importante quindi capire quante reali possibilità ci sono di riuscire a centrare il colpo grosso, quel colpo che potrebbe anche cambiare la vita. Ma andiamo con ordine, e prima vediamo quelle che sono le possibilità di vincere qualcosa: secondo il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, c’è un biglietto vincente, che va oltre, ribadiamo, i 10 euro del costo del tagliando, ogni 3,21. Quindi le possibilità sono davvero importanti, si tratta di uno che le maggiori. E anche come vincita massima ha delle importanti possibilità: di solito ce n’è uno ogni 8 milione di tagliandi, in questo caso, invece, un biglietto che nasconde i 2milioni di euro potrebbe uscire ogni 4.080.000,00. Quindi non abbiamo altro da aggiungere. Un biglietto da provare nel corso di questi caldi e appassionati mesi estivi.