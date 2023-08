Nuovo Gratta e Vinci da 3 euro: lo stanno provando tutti

Nuovo Gratta e Vinci da 3 euro, il tagliando è già in circolazione e permette di avere una vincita massima di 200mila euro. Come si gioca e i dettagli

C’è un nuovo Gratta e Vinci in giro, sicuramente abbordabile a quasi tutte le tasche. Uno che viene comprato solamente per il gusto del gioco, sperando ovviamente di vincere qualcosa.

Allora, il nuovo tagliando in circolazione si chiama “Numeri Fortunati LIT” ed ovviamente, come succede per tutti i Gratta e Vinci, si può trovare sia in tabaccheria che giocandolo online. Ha un costo di 3 euro e permette di prendersi come vincita massima fino a 200mila euro. Gli altri premi, oltre quello del costo del biglietto – il solo fino al momento che regala la vincita minima maggiore del prezzo è il “Vinci in Grande” che costa 25 euro – sono da 5 euro, 10 euro, 15 euro, 25 euro, 50 euro, 100 euro, 250 euro, 500 euro, 1.000 euro e 10.000 euro. Ma andiamo a vedere adesso, come si legge nella nota ufficiale delle Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come si gioca e quali sono i bonus, oltre al classico numero vincente, che si possono trovare nel tagliando.

Nuovo Gratta e Vinci da 3 euro, tutti i dettagli

Ovviamente c’è la sezione denominata “NUMERI VINCENTI” contenente l’immagine di sedici bilie colorate sulle quali è raffigurata una stella; · da una sezione costituita da cinque giocate, denominate rispettivamente “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4”, “GIOCATA 5”. Sono inoltre presenti un cerchietto contraddistinto dal simbolo “?”, selezionando il quale si accede alle istruzioni di gioco e la scritta “STAI VINCENDO” che indica l’importo della vincita eventualmente conseguita durante lo svolgimento del gioco”.

Insomma, come tutti gli altri ovviamente. Numeri Fortunati è un tagliando che nell’ultimo periodo – non quello da 3 euro evidentemente – ha regalato diverse vincite importanti a chi ha deciso di comprarlo. Un biglietto quindi, anche quello appena messo in circolazione, che è decisamente da provare e che può regalare anche qualche bella gioia in questa estate che ormai entra praticamente nell’ultimo mese. Quindi, il consiglio, qualora voleste provare un Gratta e Vinci, è quello di prendere il nuovo, anche per provare un’emozione diversa dalla solita.