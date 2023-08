Gratta e Vinci, il Re mette la corona: ecco quando è vincente

Gratta e Vinci, il re mette la corona. Ecco quando il tagliando che sta spopolando è davvero vincente. Le probabilità di vincita

I Gratta e Vinci permettono davvero di sognare. Ovviamente per qualche minuto, ai più, anzi, a quasi tutti. Il tempo praticamente di grattare e di rendersi conto che per sperare nella vincita che cambia la vita bisogna ripassare.

Sì, in queste ultime settimane vi abbiamo raccontato più volte di vincite incredibili con questo gioco istantaneo che permette anche di vincere 6 milioni di euro, così come successo a Torino, dopo uno degli ultimi tagliandi messi a disposizione, quello che ha cambiato la storia di questo gioco visto che costa 25 euro e che regala una vincita minima maggiore all’investimento, il Vinci in Grande, ha regalato il massimo del suo splendore. Sì, proprio sei milioni di euro, con un piccolo giallo che poi è stato risolto nello spazio di qualche giorno. All’inizio infatti nemmeno la tabaccheria che aveva venduto il titolo sapeva qualcosa. Ma poi tutto è stato “sistemato”. In ogni caso c’è un altro Gratta e Vinci che in questo momento sta prendendo piede, e non è il solito Miliardario o il Doppia Sfida, ma il Re Vincente, che ha un valore commerciale di 10 euro e che permette di vincere fino a 2 milioni di euro.

Gratta e Vinci, le probabilità del Re Vincente

E andiamo quindi a vedere i dettagli di questo biglietto che tanto sta facendo parlare di sé non solo per le vincite ma anche perché ha una grafica sicuramente che attira. Detto della vincita massima, adesso andiamo a scoprire quelli che sono tutti i premi che vengono messi a disposizione, senza dimenticare infine di dare anche un’occhiata alle probabilità di vincita.

Le vincite che si possono centrare, così come si legge sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, sono di 10,00 – 15,00 – 25,00 – 50,00 – 100,00 – 150,00 – 250,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 – 200.000,00 euro. Buone anche le probabilità di pescare un biglietto vincente che non dia in premio i 10 euro che servono per l’acquisto. Ogni 6,80 se ne trova uno che almeno ha 15euro. Infine, per quanto riguarda la probabilità di pescare i 2 milioni sappiamo che è una cosa quasi impossibile. Ma c’è un biglietto che cambia realmente la vita ogni 8milioni e 400mila. Sì, è vero, ce ne sono altri che hanno maggiori probabilità, ma il Re Vincente è un tagliando che piace.