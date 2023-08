Gratta e Vinci, il simbolo rarissimo regala una mezza gioia. Il tagliando in questione è vincente con una giocata particolare

Più passa il tempo e più diventano tanti i Gratta e Vinci che regalano giocate particolari. Ormai tra bonus, moltiplicatori e simboli si capisce ben poco. Fin quando ovviamente uno di questi simboli non viene trovato, in quel caso tutti riescono a capire che cosa è successo.

Uno di questi tagliando è il New Tutto per Tutto che ha un costo di 5 euro. Ed è stato acquistato – così come riporta Agimeg.it – in una tabaccheria che diverse volte è tornata alla ribalta: la Tabaccheria 23 di Palestrina, in provincia di Roma. Il biglietto come detto è assai particolare e soprattutto il simbolo trovato è rarissimo, visto che si tratta del PER, che permette di vincere tutti i premi corrispondenti in quella colonna. E in quella colonna, composta da 4 numeri, c’erano quattro 25 euro che erano inoltre nel moltiplicatore PER 5. Quindi in poche parole, sommando tutto e andando a moltiplicare, alla fine la vincita è stata di soli 500euro. Che non sono ovviamente pochi per un tagliando che si acquista con soli 5 euro come detto prima, ma vista la rarità della situazione, magari l’uomo in questione immaginava già la vincita massima, che sarebbe stata di 500mila euro. Beh, tutta un’altra somma.

Gratta e Vinci, beccato il simbolo raro

Quello che rimane, comunque, è il fatto: l’aver trovato quel simbolo raro del quale mai prima d’ora nemmeno noi ve ne avevamo parlato. E nel corso di questo lungo periodo ne abbiamo viste di cose strane attorno ai Gratta e Vinci. Da vincite clamorose o lingotti “fasulli” a cose più serie, come truffe o altro.

L’altro fatto che rimane, sì perché ce n’è un altro, è quello relativo alla tabaccheria dove è stato acquistato, che è la stessa dove con un Miliardario sono stati vinti di nuovo 500euro beccando cinque numeri vincenti sui 6 della colonna. Insomma, una tabaccheria decisamente fortunata. Magari se vi trovate da quelle parti un giro fatelo. Non si sa mai.